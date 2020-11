Joaquín Prat sentencia a Albert Rivera con tan solo dos frases: "Este señor no puede dar lecciones" Ecoteuve.es 12/11/2020 - 19:10 0 Comentarios

El expresidente de Ciudadanos reaparece criticando la estrategia de Arrimadas

Joaquín Prat se ha mostrado durísimo contra Albert Rivera este jueves en Cuatro al día. El que fuera líder de Ciudadanos ha reaparecido en una conferencia, en la que ha dejado varios tiritos a Inés Arrimadas, su sucesora, por el bandazo que ha dado la formación naranja tras su dimisión.

El expolítico ha insistido que tenía razón cuando avisó de que Pedro Sánchez iba a "pactar con la banda", algo que ha sucedido ahora "con toda la banda": "Están todos: Bildu, Esquerra Republicana, Podemos en el Gobierno... Cuando les veo firmando los Presupuestos con Batasuna digo, joder esto es peor de lo que advertimos".

"Creo que tenemos que ser mucho más valientes los ciudadanos españoles porque si no, en dos años, esto es Argentina", ha asegurado también el expresidente de Ciudadanos. Tras emitir las declaraciones, Prat ha opinado lo siguiente.

"Quizás se olvida el señor Rivera que él tuvo en su mano haber evitado eso. Quizá se olvida el señor Rivera que si él hubiese sido valiente hubiera evitado aquello que sucedió una vez que se ha marchado de la política", ha dicho rotundo.

"A mí que te vayas de política por la puerta de atrás y luego vengas dando lecciones me hace mucha gracia", le ha reprochado el presentador. "Es que este señor hubiese tenido en su mano, si no se hubiera creído que iba a ser presidente, que eso que tanto critica no hubiese sucedido".

