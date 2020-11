"Estoy jodidísima": el disgusto de Cristina Pedroche con su vestido para las Campanadas Ecoteuve.es 12/11/2020 - 13:38 0 Comentarios

La colaboradora de 'Zapeando' confiesa que está en apuros de cara a Fin de Año

Cristina Pedroche y Alberto Chicote darán por quinto año consecutivo las Campanadas de Fin de Año en Antena 3. Y una vez más, el debate vuelve a centrarse en el vestido con el que la vallecana intentará sorprender a los espectadores mientras da las uvas desde la Puerta del Sol de Madrid.

Hace unas semanas, Pedroche confirmó que volverá a contar con Josie como estilista para esa gran cita. En ese momento, la colaboradora de Zapeando mostró sus dudas internas por los sentimientos encontrados con los que afronta la retransmisión después de uno de los años más duros de nuestras vidas por la pandemia del coronavirus.

Ahora, la presentadora se ha llevado un gran disgusto al enterarse en su programa de un dato que había obviado. Todo sucedió después de que Dani Mateo y sus colaboradores comentaran la última gala de Masterchef Celebrity en la que su compañero Josie lució un atuendo de lo más llamativo.

"Me encanta el look de Josie porque con la capa de terciopelo y ese collar no sabes si te va a despellejar un conejo o a sacar uno de la chistera", bromeó el presentador. "Hay magos de crucero que compran en la misma tienda que él. Se lo vamos a decir cuando venga", añadió el catalán antes de que Pedroche propusiera decírselo ella misma.

"Se lo digo yo, que he quedado con él esta tarde... Tenemos líos", aseguró, dejando caer que se trataba de los preparativos para Nochevieja. "¿Ya estáis? ¿Pero cuánto queda?", preguntó Lorena Castell, a lo que Quique Peinado respondió que sólo siete semanas. "¿De verdad?", preguntó asustada Pedroche. "Pues entonces estoy jodidísima", reconoció disgustada. "Siempre te pilla el toro", la reprendía Mateo antes de proponerle un plan B. "Siempre le puedes pedir a Chicote que te deje algo para estar cómoda", bromeó.