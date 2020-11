Pablo Motos confiesa la mayor borrachera de su vida: "Iba tan pedo que me tuvo que llevar a casa El Cigala" Ecoteuve.es 12/11/2020 - 10:26 0 Comentarios

El presentador de Antena 3 se fue de fiesta con el cantante y Quique San Francisco

Pablo Motos recibió este miércoles la visita del grupo musical Ladilla Rusa. Tania Lozano y Víctor F. Clarés acudieron al plató de El Hormiguero para presentar A un metro de ti, una nueva canción con la que pretenden volver a dar el pelotazo tras éxitos como Macaulay Culkin o Kitt y los coches del pasado.

En medio del ambiente fiestero que impregnó el programa gracias a sus temas, Pablo Motos propuso un juego a sus invitados para ver hasta qué punto les gustaba la farra. Acto seguido, los artistas y el presentador de Antena 3 tuvieron que enfrentarse a un test en el que tuvieron que confesar si alguna vez se hicieron fotos que no recordaban haberse hecho o si tras decir que solo salían a tomarse una copa, la noche acabó complicándose para ellos.

Lea también: Jordi Cruz pone en apuros a Josie, que saca las garras por Cristina Pedroche en TVE: "Quiere ganar todo el rato"

Y en este contexto, Pablo Motos acabó confesando cuál ha sido la mayor borrachera de su vida. Todo ello, después de que las hormigas les preguntasen si en alguna ocasión habían salido de fiesta con algún famoso. El valenciano dijo que sí y reconoció que había sido con El Cigala y Quique San Francisco. "Con el Cigala me he ido tres veces de fiesta y, en una de ellas, estaba Quique San Francisco. Cuando entrábamos en los bares dábamos miedo", empezó confesando entre risas.

Pablo Motos confiesa la mayor borrachera de su vida: "Iba tan pedo que me tuvo que llevar a casa El Cigala"

Pablo Motos recordó que tras varias horas de fiesta, él no vocalizaba bien y tuvo que ser El Cigala el que diera la noche por finalizada. "Me puse tan pedo que me tuvo que llevar el Cigala a casa", reconoció a carcajadas el presentador, que aseguró que el cantante se portó genial con él. "Hubo un momento precioso en el que estábamos el Cigala, el taxista y yo frente a un sol que había empezado a salir", rememoró Motos, sobre un instante que asegura que no olvidará en la vida.

Lea también: Monedero la pifia al acusar a Antena 3 de manipular los datos de contagios en Madrid: "¿No se mueren de vergüenza?"

Motos explicó que la cosa no quedó ahí y que le pidió al Cigala que le cantara una de sus canciones antes de marcharse a dormir. Una vez este concluyó, se subió al taxi y se fue a su casa tras una de las noches más especiales que recuerda. Tras acabar su discurso, las hormigas trataron de desmontarle la historia a su jefe: "En realidad te estaba cantando Quique San Francisco, pero estabas tan pedo que te daba igual".