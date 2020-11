Telecinco niega una campaña de desprestigio contra 'Veneno': "Es una de las mejores series que he visto" Ecoteuve.es 11/11/2020 - 19:25 0 Comentarios

Jorge Javier niega que intenten echar tierra a la ficción de Los Javis

"Ella no se consideraba transexual, no puede ser un referente", aseguró contundentemente Jorge Javier Vázquez este martes, en el segundo día consecutivo en el que trataba de desmitificar desde Sálvame la figura de Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno. Enseguida, el presentador y su programa se colocaron en el centro de todas las críticas.

Este miércoles, el espacio de corazón de Telecinco ha seguido escarbando en las miserias de la vedette. Sin embargo, Jorge Javier confesó haber reflexionado mucho sobre sus palabras y haber debatido con diferentes personas, con el objetivo de entender por qué un personaje como Veneno se convirtió desde los 90 en un importante icono del colectivo transexual.

El catalán empezó su discurso negando que hubiera ningún tipo de estrategia por parte de la cadena de echar tierra sobre la ficción de Atresmedia: "En el colmo de la simplificación, se está hablando de una guerra entre cadenas. Como si por la serie que han hecho Los Javis, nosotros estamos aquí desprestigiando al personaje de La Veneno. Es tan mentira eso... Es una bobería tan grande, que incluso Kiko ayer me dijo que era una de las mejores series que había visto", comenzó diciendo.

Telecinco desmiente una campaña de desprestigio contra Veneno: "Es una de las mejores series que he visto"

"Están diciendo que estamos reventados por el éxito que ha tenido en Atresmedia. Pues Kiko me ha dicho eso. Y yo, lo que me pasaba es que no me apetece verla, porque conociendo toda su trayectoria, no entiendo qué me puede aportar. Me daba mucha pereza. Pero es tanta gente que me ha dicho que tengo que verla y ahora sí que quiero sentarme a verla. Gema también me lo ha dicho. Y esto de la guerra de cadenas... no, a mí me gustan Los Javis y me encanta lo que hacen", sentenció el presentador.

A pesar de ello, minutos más tarde, Jesús Manuel recibía un toque de atención por parte de la dirección del programa cuando volvía a insistir en elogiar a la exitosa serie de Atresmedia: "A mí la serie me ha encantado, es una serie...", comenzó a decir mientras le gritaban desde el control que parara. "A mí el... el documento me ha gustado mucho, el último documento tiene un componente de melodrama", corrigió enseguida el tertuliano mientras algunos de sus compañeros se reían disimuladamente.