'Mask Singer': ¿Qué famoso se esconde bajo la máscara del cuervo?

Antena 3 estrenó el pasado miércoles su nuevo talent show con gran éxito de audiencia

Mask Singer se estrenó en Antena 3 con un rotundo éxito. Un 27,2% de share y 3,7 millones de espectadores siguieron el nuevo talent show en el que varios famosos cantan escondidos bajo unas espectaculares máscaras. La identidad de los mismos sólo se descubrirá una vez sean expulsados por los investigadores y el jurado del programa.

En la primera gala, el León fue el menos votado y al final de la gala se quitó la máscara para mostrar su cara ante las cámaras de Antena 3. Y aunque todos creían que era Cristina Pedroche, quien apareció por sorpresa fue Georgina Rodríguez, modelo y actual pareja de Cristiano Ronaldo.

El resto de los concursantes siguen en el anonimato, al menos durante una semana más. Y del segundo grupo, uno de los que más expectativas ha levantado ha sido el cuervo, ya que las pistas ofrecidas antes de su actuación provocaron todo tipo de teorías.

Mask Singer: ¿Qué famoso se esconde bajo la máscara del cuervo?

"Gracias a los cuidados de mi papá por fin llegó el día que batí las alas en mi primer vuelo. Desde este momento no pude dejar de volar", ha avanzado el cuervo, quien José Mota ha confesado que se trata de su máscara favorita.

"De pequeño, era un cuervecito muy tímido y no me veía capaz de poder volar solo. Necesitaba estar con mis padres y sólo me sentía seguro en el nido", es la segunda pista ofrecida por Atresmedia sobre el cuervo. En Zapeando, uno de los nombres que sonó con más fuerza fue el de Froilán.