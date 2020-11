Asraf se derrumba al cargar duramente contra Isabel Pantoja: "Estoy lleno de rencor" Ecoteuve.es 11/11/2020 - 13:17 0 Comentarios

El novio de Chabelita confiesa lo que siente realmente por su suegra

Asraf Beno, novio de Isa P, ha sido el primer concursante en enfrentarse a El Espejo del Alma, una prueba de La Casa Fuerte en la que los participantes deben abrirse ante las cámaras de Telecinco para hablar de los conflictos que le atormentan y que afectan en estos momentos a sus vidas personales.

El modelo no ha podido evitar derrumbarse al confesar los complejos que tiene con su físico y lo que realmente siente hacia su suegra, Isabel Pantoja. "Yo tengo un problema cuando hablo de mis cosas malas o de cosas que me han pasado siempre me pongo a llorar", advirtió pidiendo a sus compañeros y a su novia que abandonaran la sala para poder quedarse a solas con Lara y así dejarse llevar.

"¿Qué ha cambiado del Asraf de niño al hombre que se ve en el espejo?", empezó preguntando la copresentadora. "El físico, estoy con más barriga, tengo peor cuerpo... de carácter sigo siendo el mismo, natural... no estoy en el mejor momento de mi vida", declaró el marroquí, antes de que en el espejo comenzaran a aparecer palabras a las que debía responder con lo primero que se le viniera a la mente.

La primera fue 'Inseguridad'. "Puede que sea... yo no sabría valorarme a mí mismo, se ve en mí a una persona insegura y yo dentro de mi soy bastante inseguro... No me gusto físicamente, de ganar un certamen de belleza a verme así, no estoy seguro conmigo mismo. Hay algo interno, inseguridad por ser de dónde soy... no sé si es inseguridad o un trato diferente. No sería racismo, pero sí un trato diferente y me he sentido diferente. Me he tenido que juntar con amigos marroquís para sentirme más aceptado", ha reconocido antes de empezar a llorar.

Asraf se derrumba al criticar duramente a Isabel Pantoja: "Estoy lleno de rencor"

Al ver la palabra 'culpa', Asraf comenzó a abordar su enemistad con su suegra, Isabel Pantoja. "Culpa, esta palabra tampoco me hace mucho, yo no tengo culpa de nada... Puedo tener culpa de llevarme mal con la madre de Isa, pero son cosas que afectan más a Isa que a mí. Lo pasábamos mal porque estaba mal con su madre y yo llevaba culpa porque Isa lo pasaba mal, no llamaba a su madre. Pero ahora las cosas han mejorado y por ahora estamos bien", empezó diciendo.

Asraf confesó que lo pasó muy mal al no ser aceptado por la tonadillera: "Lo pasé mal porque Isa venía de estar con Omar Montes, que es muy conocido y la gente le quería mucho y es verdad, que yo sentía que no valía una mierda. Él era el bueno, yo no valía nada y siempre quedaba en mal lugar... Yo soy muy serio o aparento ser muy chulo, pero yo no tengo maldad y es lo que ha visto Isa, solo quiero el bien para todos... Lo pasé muy mal", afirmó.

Al concursante le tocó hablar de la familia y siguió aprovechando la ocasión para atizar a Pantoja. "Mi madre es todo, me ha comprendido en todo momento, siempre ha estado conmigo... Una madre tiene que estar conmigo siempre", valoró antes de lanzar una pulla a su suegra. "Yo no soy nadie para juzgar, pero he visto valores... Isa ha sido más revoltosa y no tienes que dejarla de hablar por ello. Son cosas muy locas, no vas a la tele a meter mierda, no todos podemos gustarle. 'No me gusta tú novio, me gusta más Omar', que yo tenga que aguantar estas cosas... Yo esto nunca lo he hablado con Isa porque soy muy reservado", señaló, admitiendo que en los últimos meses habían logrado acercar posturas con ella.

Finalmente, Asraf se posicionó con Kiko Rivera en el duro conflicto que ha iniciado con su madre: "Yo doy la razón a Kiko, si una cosa es tuya te la tienen que dar y no hay más que hablar. He hablado con él muchas veces y no es la primera vez que no está a gusto con algunas cosas", desveló antes de asegurar la gran decepción que vivió con la tonadillera al ver en televisión 'su verdadera cara'.

"Isabel Pantoja me pidió perdón en Cantora y yo lo acepté, pero un día en mi programa vi a una Isabel Pantoja diferente... me dijo ni en tus sueños estás donde estás ahora y ni en sueños estarías con mi hija o ni en sueños te has visto en esta familia. Que familia quiero yo, si la madre no se habla con la hija ni con el hijo... Es verdad que tengo mucho rencor", acabó confesando totalmente derrumbado.