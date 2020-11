José Coronado desvela en 'La Resistencia' cuánto dinero tiene en el banco y responde a la pregunta de sexo Ecoteuve.es 12:08 - 11/11/2020 0 Comentarios

El actor aseguró a David Broncano que es el "ídolo" de su hija Candela

José Coronado acudió a La resistencia por primera vez para promocionar su participación en la plataforma Audible, aunque fue de lo que menos se habló. El actor arrancó la sonrisa de Broncano al decir que estaba "feliz" porque "eres el puto ídolo de mi hija". Hay que recordar que tiene dos hijos, Nicolás, fruto de su relación con Paola Dominguín, y Candela, hija de Mónica Molina.

Coronado dejó grandes momentos en el programa de Movistar+ como el audio que grabó como aviso a las personas que dejan en visto los mensajes de WhatsApp: "Hola. Soy José Coronado. Veo que has dejado en visto a la persona que te envía este mensaje. ¿Podrías, ya que estás, arrancarle el corazón y tirarlo a la basura? ¡Dolería menos!".

José Coronado responde a las preguntas de Broncano del dinero y el sexo

El popular intérprete se lanzó a responder a las preguntas sobre el dinero y el sexo. "Dinero en el banco tengo lo suficiente para no vivir agobiado: más de 100.000 y menos de 200.000. Llevo 40 años currando", dijo en primer lugar.

En cambio, para 'desvelar' el número de relaciones sexuales en el último mes, Coronado tiró de humor: "Y sobre el sexo... y tú me lo preguntas David, qué hicimos el domingo. Soy una máquina y pierdo el control ya".

Mucho más serio se puso al hablar del infarto que tuvo hace tres años: "Tuve suerte que me cogieron a tiempo. Me empezó a hacer la cabeza yo qué sé y me pillaron. Me dio sobre todo en la mandíbula con un dolor tremendo, agobio de pecho... Fui al médico y me tuvieron allí cuatro o cinco días después de operarme".

