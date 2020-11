Joaquín Prat 'tumba' a Monedero: "No bajan el IVA de las mascarillas pero sube el gasto en altos cargos de Moncloa" Ecoteuve.es 11:33 - 11/11/2020 1 Comentario

El presentador pone en aprietos al colaborador tras intentar defender al Gobierno

"Es evidente que tiene que ver con el número de ministros", justificó el politólogo

La última polémica del Gobierno en la pandemia ha sido el negarse a bajar el IVA de las mascarillas por el tremendo impacto recaudatorio que supondría aunque, horas después de saberse esto, la ministra María Jesús Montero anunció que si podría bajarlo si la Unión Europea da el visto bueno.

Sobre este asunto, Joaquín Prat y Juan Carlos Monedero tuvieron un pequeño rifirrafe en Cuatro al día este martes. El presentador puso en aprietos al cofundador de Podemos, que defendió la idea de no bajar el IVA porque, según su criterio, "esa rebaja no va a ir al bolsillo de los contribuyentes, sino a los intermediarios".

Joaquín Prat y Monedero se enzarzan por la bajada del IVA de las mascarillas

Joaquín Prat salió al paso recordando la subida de sueldo de los miembros del Gobierno, entre ellos Pablo Iglesias: "Me gustaría que me dijeseis cómo se come que estén dando tantas vueltas a lo de bajar el IVA a las mascarillas y, sin embargo, el gasto de altos cargos de Moncloa haya aumentado un 75%".

"¿Cómo es posible que los altos cargos de Moncloa hayan pasado de 12 a 21? ¿Los eventuales de 245 a 422? ¿Cómo es posible que el gasto en altos cargos haya pasado de ocho millones de euros a 16,5?", continuó preguntando a Monedero.

El politólogo lo justificó alegando lo siguiente: "Es evidente que tiene que ver con el número de ministros. Es un Gobierno de coalición y hay más ministros. Joaquín, si hay un gobierno de coalición parece sensato que se amplíe el presupuesto para que puedan hacer su trabajo de forma efectiva".

