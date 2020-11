Carlos Herrera cree que Sánchez usará la vacuna como "salvavidas": "Se hará fotos poniendo un jeringazo a alguien" Ecoteuve.es 11/11/2020 - 11:24 0 Comentarios

El locutor de COPE estalla de nuevo contra el presidente del Gobierno

No hay mañana en la que Carlos Herrera no estalle contra el Gobierno ante los micrófonos de la Cadena COPE. Este miércoles, el locutor ha cargado contra Salvador Illa y Fernando Simón por la gestión que han hecho del coronavirus. Además, ha aprovechado el anuncio de la vacuna de Pfizer para atizar a Pedro Sánchez, ya que cree que esta será su "salvavidas".

"En el Gobierno demasiadas campanas al vuelo con la vacuna. Estos son los campeones de las promesas incumplidas. De todo lo que le diga Illa, lo que le diga Simón, todos estos, métalo usted en el mismo congelador donde van a meter la vacuna. Malas presiones, malas mentiras... Todo lo que digan, mejor no se lo crean", ha empezado diciendo el almeriense.

Herrera cree que la vacuna llegará "antes que tarde", momento en el que cree que Sánchez "va a reaparecer": "Él está a otras cosas, él no está al tema de la enfermedad, de la pandemia, con los enfermos, con los muertos, él no aparece pon ningún funeral, él no lleva corbata negra... No, no, no, eso se lo deja a las comunidades autónomas y, además, bueno, ya me explicaréis o ya me pediréis cuentas", critica el presentador de la emisora de los Obispos.

Herrera cree que la vacuna será "el salvavidas" de Sánchez: "Se hará fotos poniendo un jeringazo a alguien"

"Cuando llegue la vacuna, ahí sí que va a reaparecer el tío. Entonces no se lo va a dejar a las comunidades de forma mecánica. Este se hace una foto poniendo un jeringazo a alguien en el brazo, me juego lo que quieran, porque va a ser él el que administre las dosis, el que salve a la gente. ¿No dijo que gracias a su gran gestión él había evitado 450 muertes? ¿Había salvado a 450 mil personas? Ya verán cuando llegue la vacuna. Esta, la otra y la de más allá", vaticina el locutor.

El presentador termina haciendo su particular avance sobre los datos ofrecidos este martes por el ministerio de Sanidad: "Como les digo, 17.400 nuevos postivos, que es una cifra alta, pero mejora con respecto a hace una semana. La incidencia acumulada en España es de 524 casos por cada 100.000 habitantes. Esto hace que Fernando Simón diga que esto puede tender a estabilizarse. Si lo quieren escuchar, yo se lo pongo, pero bueno, esperemos que esta vez acierte", señala el andaluz.