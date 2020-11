¿Campanadas de Isabel Pantoja en Mediaset?: la cantante renueva su contrato Ecoteuve.es 11/11/2020 - 10:37 0 Comentarios

La artista seguiría vinculada al grupo audiovisual durante dos años más

En septiembre estaba dispuesta a repetir con las uvas: "Volverían a ser las más vistas"

La relación entre Isabel Pantoja y Mediaset parece que va para largo después de casi dos años de comentar un acuerdo que ha tenido dos momentos claves: su participación en Supervivientes y su estreno como jueza en Idol Kids.

Isabel Pantoja habría renovado su contrato con la cadena por dos años más, según informa la revista Semana. Esta misma publicación explica que el acuerdo económico sería el mismo: 2 millones de euros. Por otra parte, la renovación se habría producido de manera "automática, al no mostrarse en contra ninguna de las partes implicadas en el acuerdo", indica dicho medio.

Isabel Pantoja se unió al plantel de estrellas de Mediaset hace casi dos años. Su primer gran proyecto consistió en concursar en Supervivientes, algo que hubiera sido impensable años atrás, cuando la relación entre la artista y la cadena era extraordinariamente mala. Después, Pantoja se incorporó como jueza en Idol Kids, el talent infantil que se emite actualmente en Telecinco.

¿Volvería a dar las Campanadas?: así contestó Pantoja en septiembre

En la presentación del talent show, Pantoja habló su de su futuro en la cadena, que en ese momento no estaba definido. "De momento, estoy aquí a la espera de que empiece el programa [Idol Kids]. A ver cómo va, a ver si hay una segunda edición y si cuentan conmigo, yo encantada. Ahora mismo, con todo lo que está pasando, no sé nada. Yo salí ayer por primera vez de mi casa después de seis meses y medio. Así que no se nada, tendré que hablar con los jefes a ver qué piensan sobre mí y qué ideas tienen y si no, pues nada", explicó en septiembre.

En ese momento también se le preguntó por la posibilidad de dar las Campanadas en Mediaset, como ya hiciera en 2011 con Jorge Javier Vázquez. "A mí sí me gustaría, a mí sí. Ya fueron las más vistas de esta cadena y volverían a serlo. Seguro", declaró la cantante, que también habló de su posible pareja para dar las uvas. ¿Volvería a darlas con Jorge Javier?

"Me has preguntado por una persona en concreto, pero tengo a mí Jesús Vázquez también aquí... ¡tengo dos Vázquez!", puntualizó, en deferencia con el presentador de Idol Kids. "Algún Vázquez le pondrán. Todo queda en Vázquez", añadió el gallego entre risas. "Que sea lo que Dios quiera, mi alma", sentenció Isabel Pantoja, que quiere repetir hazaña en Telecinco "aunque no haya nadie en la Puerta del Sol". "Dios quiera que esto [la pandemia] se vaya un poquito... por ahí".

El culebrón Pantoja acapara los programas de Mediaset

Isabel Pantoja está de máxima actualidad en los programas de Mediaset. Su hija Isa concursa en La casa fuerte con Asraf Beno. Por otra parte, Kiko Rivera dio una entrevista en el Deluxe que fue la antesala del bombazo que soltó días después en una revista arremetiendo contra su madre. La propia Isabel Pantoja llamó en directo a El programa de Ana Rosa después de escuchar a su hijo en el Deluxe.