"¡Les llega justo para no cagarse encima!": Luis Tosar estalla en 'El Hormiguero' por el machismo contra Sara Sálamo Ecoteuve.es 11/11/2020 - 10:29 0 Comentarios

El actor da la cara por su compañera, atacada por seguidores del Real Madrid

Pablo Motos recibió este martes la visita de Luis Tosar. El actor acudió a El Hormiguero para promocionar Los favoritos de Midas, nueva serie que llega el próximo 13 de noviembre a Netflix. Sin embargo, el invitado pidió permiso al presentador antes de comenzar la entrevista para lanzar un importante mensaje a los espectadores de Antena 3.

Tosar empezó haciendo referencia a los insultos que habitualmente recibe la actriz Sara Sálamo en redes sociales y que la tinerfeña denunció este fin de semana tras la derrota del Real Madrid contra el Valencia. Como informamos desde ECOTEUVE.ES, la canaria recibió todo tipo de ataques y vejaciones, siendo culpada por algunos seguidores madridistas del bajo rendimiento demostrado por su novio, el centrocampista Isco Alarcón.

Lea también: Pedrerol pide disculpas a Sara Sálamo por el "bulo" de Pipi sobre ella e Isco: "No estuvimos bien"

"Estos días ha pasado una cosa con Sara Sálamo, con una panda de descerebrados que andan poniendo en las redes sociales, cosas bastante desagradables (...)", empezó diciendo Tosar mientras Pablo Motos aseguraba que no tenía ni idea de lo que estaba hablando.

Luis Tosar estalla por el machismo contra Sara Sálamo: "Les llega justo para no mearse"

"Quería dirigirme a ellos para decirles que por favor, tío, vivimos en un país muy machista. Estos descerebrados les llega lo justo para no cagarse ni mearse encima, por favor que se estén calladitos y que respeten a la gente. En cualquier caso ya tenéis un tema de conversación pata tuitear esta noche. Así que para vosotros", soltó enfadado el gallego ante las cámaras de Atresmedia.

Lea también: Isco debuta como actor junto a Sara Sálamo en la nueva miniserie de Amazon: "Soy el pichichi de mi equipo"

"No he entrado en mi vida en Twitter, ni tengo Facebook. Se vive mejor y no entiendo porqué se le da tanto poder a gente que no lo debería tener", reflexionó Pablo Motos tras escuchar las palabras de su invitado. Un mensaje que la propia Sara Sálamo quiso agradecer en su cuenta personal de Twitter: "Luis Tosar es un referente para mí como profesional. Pero hoy, además, ha aprovechado su entrevista en El Hormiguero para hacer frente al machismo y mostrarme su apoyo... Y yo no le puedo estar más agradecida. Gracias Luis", escribió la isleña.