Jorge Javier vuelve a desmitificar a La Veneno: "Ella no se consideraba transexual, no puede ser un referente"

'Sálvame' sigue ahondando en los capítulos más duros de la vida de Cristina Ortiz

Cuando se han cumplido cuatro años de su misteriosa muerte, y en pleno éxito televisivo de la serie de Atresmedia sobre su vida, Telecinco ha decidido ahondar en los capítulos más oscuros de la trayectoria personal y profesional de Cristina Ortiz, La Veneno. Este lunes, Sálvame recibió un aluvión de críticas por rebuscar de nuevo en el morbo en un día en el que se produjo un homenaje espontáneo a la vedette en el Parque del Oeste.

El programa presentado por Jorge Javier Vázquez llevó a una de las hermanas de Cristina, quien se refirió en todo momento a ella como Joselito, lo que provocó una gran polémica entre los espectadores de Mediaset. El presentador pidió que se respetara la opción de la invitada y muchas de las críticas fueron dirigidas entonces hacia él por no condenar la transfobia ante las cámaras de la cadena.

Este martes, lejos de retractarse, Sálvame se ha reafirmado en su idea de intentar desmitificar a La Veneno, protagonista de la serie de Los Javis para Atresmedia que se ha convertido en todo un fenómeno, que ya ha sido premiada por los Ondas, y que ha logrado dar el salto a América gracias a HBO Max.

Después de que Kiko Hernández rompiera una lanza a favor de la familia de Cristina Ortiz, Gema López lamentó que se haya "forjado una leyenda" sobre La Veneno que "se aleja de la realidad de lo que fue". "Ella fue una superviviente absoluta, ella se iba adaptando al discurso que convenía, ella sabía lo que funcionaba en la tele, ella sabía que el escándalo venía bien y que dar titulares le venía bien", empezó valorando la periodista.

"Con el tiempo, cada vez su proyección fue mayor, pero no por un discurso que tuviese interiorizado, sino por un amanera de salir adelante. Hay que colocarla en su sitio justo, con sus virtudes y sus defectos, ella no quiso abanderar nada, ni fue en pro de nada. Veneno te decía hoy una cosa y cuatro meses después te decía lo contrario. Lo que me interesa es cómo murió y el mejor homenaje que se le puede dar es descubrir qué pasó ese último día", siguió diciendo López antes de que Laura Fa recordara la importancia que tuvo para los transexuales la visibilidad que tuvo La Veneno en televisión.

Jorge Javier vuelve a desmitificar a La Veneno: "Ella no se consideraba transexual, no puede ser un referente"

"No es verdad, eso no es verdad", le rebatió entonces Jorge Javier Vázquez. "Una cosa es lo que es ella y otra lo que nosotros creemos que representa. Ella yo creo que ni sabía lo que era. A ella la estáis poniendo en un lugar que ella ni lo había pensado, ni lo había asumido y que no sabemos si querría estar. Estamos montando una historia que a lo largo de 25 años que la he conocido, en ningún momento la veo reconocida. Veneno ni sabía lo que quería, tendría tal lío por la época que ni lo sabía", defendió el presentador.

"Hay una cosa que me está molestando de esta historia y es que hay una serie de defensores de La Veneno que cualquier cosa que sea abrir interrogantes, ya están diciendo que es transfobia. Aquí tiene que existir el debate. Lo peor que le puede pasar a alguien es ser fan de alguien, ser fan es un horror, yo lo he sido y es lo peor porque te vuelves un talibán. Estamos hablando de alguien que parece que nos la rifábamos en las teles. Al Deluxe la traíamos por caridad porque nadie le hacia caso, me la encontraba por Chueca y casi huíamos de ella. Es una mujer, cuya imagen que se nos está dando, nada tiene que ver con la realidad", dijo molesto el presentador de Telecinco.

"¿Pero tu crees que Veneno se consideraba transexual?", le preguntó entonces a Alonso Caparrós, que intentó poner en valor el papel que jugó Cristina en la sociedad de los años 90. "¿Crees que ella se consideraba transexual?", insistió el presentador. "La persona más intolerante con los transexuales era ella", apuntó Gema López.

"Era ella, sí. No se puede elevar a referente de la transexualidad a una persona que no se consideraba transexual, que no respetaba y que criticaba a los demás. No puede ser un referente, de verdad", sentenció Jorge Javier. "Yo hoy lo estaba pensando en casa. Y en todos estos años que la conozco, en ningún momento la escuché considerarse mujer, era otra cosa", afirmó el catalán.