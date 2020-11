La comprometida pregunta por la que Antonio David ha abandonado 'Quiero dinero': "No lo voy a consentir" Ecoteuve.es 10/11/2020 - 14:53 0 Comentarios

El tertuliano de Telecinco será relevado por su compañero Antonio Montero

Antonio David Flores ha dicho basta. El colaborador de Sálvame decidió este lunes poner fin a su andadura en Quiero dinero, el concurso que ha improvisado Telecinco para intentar combatir (sin éxito) a Pasapalabra. El tertuliano decidió plantarse después de varias preguntas de lo más comprometidas que podrían poner en jaque su estabilidad familiar.

"¿Estás dispuesto a responder una pregunta sobre Ortega Cano?", empezó preguntándole Jorge Javier. Tras pensárselo mucho, Flores accedió. "¿Colaboraste con Gustavo González y otros periodistas para sacar a la luz la existencia de una hija secreta de Ortega Cano en Perú?", le preguntó el presentador antes de que Antonio David lo negara rotundamente.

El problema llegó cuando Kopérnica, la nueva máquina de la verdad de Telecinco, determinó que mentía, lo que hizo estallar al andaluz: "No me metáis en esta historia. Yo no estoy mintiendo. Yo recuerdo que llegó a la casa un sobre con una fotografía y una carta manuscrita. No tengo nada que ver", aseguró.

El tertuliano pasó de ronda y Jorge Javier le propuso 5.000 euros si respondía a una pregunta sobre Rocío Carrasco. Fue entonces cuando Antonio David tiró la toalla: "Es la última pregunta que contesto. Después de esta pregunta me planto, no juego más", advirtió.

"Lo que yo no puedo aceptar es que compañeros vengan ahora a cuestionarme mis 25 años luchando por una verdad. (...) No voy a consentir que con este juego al final quede yo como un mentiroso y todo esto me perjudique a mí y la relación que yo tengo con la familia de mis hijos, que es muy buena. Tuvimos una época mala, pero mi relación lleva 12 años siendo muy buena y no quiero perjudicar a nadie ni comprometer a nadie", sentenció antes de responder a la pregunta en cuestión.

"¿Te llevaste una caja fuerte con relojes y cosas personales de Rocío Carrasco del dormitorio que compartíais en casa de Rocío Jurado?", le lanzó Jorge Javier antes de que él lo negara y Kopérnica le diera la razón. Finalmente, Antonio David Flores confirmó que se plantaba con 35.000 euros acumulados y Jorge Javier anunciara que Antonio Montero sería el colaborador que coge su testigo en el concurso. "Estoy acojonado", advirtió.