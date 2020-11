"¡Suerte, los cojones!": Jorge Fernández desvela al fin el secreto de su éxito tras 14 años en 'La Ruleta' Ecoteuve.es 10/11/2020 - 14:07 0 Comentarios

El presentador de Anten 3 fue entrevistado por Toñi Moreno en Canal Sur

Jorge Fernández lleva 14 años arrasando en las mañanas de Antena 3 al frente de La Ruleta de la Suerte, uno de los concursos más longevos de la televisión. ¿Cuál es el secreto de su éxito? El propio presentador ha desvelado al fin la principal clave de los triunfos que ha acumulado a lo largo de su trayectoria profesional.

El también actor ha sido entrevistado por Toñi Moreno en su programa de Canal Sur, donde recordó sus inicios en diferentes certámenes de belleza. En 1999, Fernández fue proclamado Mister España, lo que le dio el salto a la fama años antes de dar el salto a la televisión, como intérprete en algunas series y como presentador de algunos programas.

La gaditana y el vasco empezaron hablando sobre los concursos de belleza y el invitado aseguró que en ellos, tener un buen cuerpo no es lo único que importa. Por eso, es habitual que se le pregunte a los candidatos y candidatas por temas de actualidad y cultura general. "Hay unos vídeos en YouTube de las muchachas contestando unas cosas... que vamos", destacó Moreno.

Fue entonces cuando Jorge Fernández comenzó a desgranar los motivos de su éxito: "A nosotros también nos pusieron. Desfilas, te pones en el centro y tienes que hablar 45 segundos de algo, o te preguntan o tenías que hablar tú de algo", empezó recordando.

"Todo el mundo en los ensayos hablaban de los suyo, pero yo en mi ensayo no hablaba. Decía que no sabía qué iba a decir, pero yo no quería que mis compañeros me quitaran lo que yo iba a decir, y como sabía que en el jurado había una persona concreta, hice un discurso para que la presidenta del jurado se levantara aplaudirme...", confesó sorprendiendo a los espectadores.

"Y gané", recordó el entrevistado entre risas antes de que Moreno le dijera nada. "¡Pero cómo eres! La palabra que más te puede gustar del mundo. Me encanta la gente así. Él va y gana. Ir pa ir, eso nada", comentó la presentadora. "La gente dice: 'Qué suerte que llevas 14 años en un programa'. ¡Suerte los cojones! Yo me lo curro y quiero ganar siempre", confesó Fernández, llevándose el aplauso del público presente en plató.