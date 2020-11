"¿Has olvidado a tu ex?": las incómodas preguntas de Broncano a C. Tangana ¿sobre Rosalía? Ecoteuve.es 10/11/2020 - 12:59 0 Comentarios

El cantante visitó 'La Resistencia' tras lanzar su último éxito musical

David Broncano recibió este lunes la visita de C. Tangana. El cantante madrileño acudió al plató de La Resistencia después de haber reventado todos los récords tras el lanzamiento, el pasado viernes, de su último éxito musical: Tú me dejaste de querer, canción en la que colabora con La Húngara y el Niño de Elche.

El artista ha batido todos los registros en las plataformas de streaming y ha levantado una gran polémica por el gran parecido que guarda la protagonista de su videoclip con Rosalía, cantante que fue pareja de C. Tangana antes de su gran salto a la fama, y a la que parece haberle dedicado sus dos ultimas canciones.

Broncano no ha obviado este dato y preguntó al invitado, a su modo, por su situación sentimental actual. El humorista reconoció estar preocupado por "su corazoncito" después de escuchar sus últimos dos temas. "Estoy bien, pero yo siempre lo he dicho. Yo no soy todo el rato un chulo, de esas canciones que saco de ambición, de una persona joven que quiere petarlo. No siempre estoy en el mismo mood. Uno se inspira en la vida y luego escribe cosas que merezcan la pena", empezó declarando.

Acto seguido, Broncano le propuso a Tangana someterse a un test de Internet: "¿Has conseguido olvidar a tu ex?", leyó el presentador entre risas. A partir de ese momento, el cantante realizó una serie de confesiones sobre la ruptura que tanto le marcó. No obstante, en ningún momento reconoció que estuviese hablando de Rosalía. Cabe recordar que C. Tangana también tuvo una relación con Berta Vázquez, actriz reconocida por su papel en Vis a vis.

C. Tangana confesó que en la relación a la que hacía referencia, fue ella la que le dejó a él. El artista reconoció que todavía no ha borrado su teléfono móvil y aseguró que, si se la encontrara en una fiesta, la saludaría educadamente y seguiría a lo suyo.

Finalmente, afirmó que lo que más echa de menos de ella es "su compañía". "Resultado: ¡Enhorabuena, has conseguido olvidar a tu ex! Has pasado página", celebró Broncano antes de que el invitado recibiera una gran ovación por parte del público presente en plató.