Ana García Obregón vuelve a TVE para dar las Campanadas con Anne Igartiburu: "Es un privilegio que no podía rechazar"

Despedirá en televisión su año más duro tras la muerte de su hijo Aless

La cadena pública elige para la cita a dos mujeres por primera vez en la historia

Será la quinta vez que la madrileña retransmita las Campanadas en televisión

Ana García Obregón regresa a Televisión Española para dar las Campanadas junto a Anne Igartiburu en su año más difícil. Que la popular presentadora despida 2020 desde la Puerta del Sol supone todo un acierto para la pública por dos motivos: podrá homenajear a su hijo Aless, fallecido en mayo, y devolverá todo el cariño a los españoles después de meses de pandemia.

Por primera vez, dos mujeres retransmitirán desde la Puerta del Sol el inicio de Año Nuevo. Para la Obregón, esta será la quinta vez que la madrileña se coma las uvas después de hacerlo en 1994, 1995 y 2004 en TVE y en 1999 en Antena 3. Por su parte, Igartiburu es toda ya una veterana y un valor seguro para la pública, puesto que esta será la 18ª vez.

"Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor", ha asegurado Ana Obregón.

Anne Igartiburu: "Vivir las Campanadas junto a Ana Obregón es aún más emocionante"

Por su parte, la presentadora de Corazón ha dicho: "Empezar este año juntos en TVE toma un sentido muy especial. No somos los mismos ni damos las cosas tan por sentado. Brindaremos por lo aprendido y recordaremos a los que se nos fueron. Aunaremos la emoción para tomar fuerzas sabiendo que juntos todo es más llevadero. Y que ayudar, nos ayuda también a nosotros. En ese balcón estaremos todos, toda la familia de TVE con los espectadores".

Para Igartiburu, "vivirlo junto a Ana García Obregón es aún más emocionante por lo que ella supone en nuestra Casa y porque además de estar dos mujeres, algo que siempre soñé, ella dará mucha fuerza a tantas y tantas familias que se identifican con su valentía. Estas Campanadas sonarán con fuerza y coraje para todos".

Ana Obregón y Anne Igartiburu, a mantener la hegemonía de TVE ante Pedroche y Antena 3

Las presentadoras tienen el objetivo de mantener la hegemonía de la cadena pública en la retransmisión más seguida del año, después de que en 2019 Antena 3 se quedara a tan solo una décima de conseguir un 'sorpasso histórico' gracias a Cristina Pedroche.

La 1, con Anne Igartiburu y Roberto Leal, consiguió un 28,8% y 4.763.000 espectadores, es decir, que TVE perdió 5,6 puntos y 846.000 seguidores respecto a 2018. Por el contrario, Antena 3, reunió un 28,7% de share, solo una décima menos que La 1, y 4.749.000 espectadores.

