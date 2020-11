Herrera estalla contra Iglesias y el Gobierno por su 'encerrona' a Felipe VI en Bolivia: "Una banda borracha tocó el himno" Ecoteuve.es 10/11/2020 - 11:51 0 Comentarios

El locutor de COPE, indignadísimo con el ejecutivo de Pedro Sánchez

Carlos Herrera ha arrancado este martes lanzando su enésima crítica contra el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos. En esta ocasión, el locutor de la Cadena COPE se ha mostrado indignado por el viaje oficial que han realizado Pablo Iglesias y el rey Flipe VI a Bolivia para asistir a la toma de posesión de Luis Arce como nuevo presidente del país.

"Ha acabado el viaje oficial al populismo bolivariano, barato, que ha organizado este Gobierno y en el lío al que ha metido al Rey. ¿Cómo un Gobierno mete al Rey en un desastre de viaje planificado para que escuche a una banda borracha tocando el himno entre dos cantamañanas con el puño en alto, que le llaman hermano?", ha arrancado diciendo el presentador.

El presentador de la emisora de los obispos atiza entonces al vicepresidente por los "comunicaditos" que va haciendo con "lo peor de cada país". "Va desplegando su diplomacia, decíamos diplomacia paralela, tiene razón 'El Trón', Ángel Expósito, cuando dice que de diplomacia paralela nada, es la diplomacia oficial del Gobierno de Pedro Sánchez, al que se le une, por si faltara alguien para la foto, José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Qué manía de meter a Rey en estos charcos!", ha lamentado el almeriense.

Herrera estalla contra Iglesias y el Gobierno por su 'encerrona' a Felipe VI en Bolivia: "Una banda borracha tocó el himno"

"Porque si Pablo Iglesias pide ir a firmar comunicaditos y acuerdos con sus coleguitas de extrema izquierda, que se lo pague él, pero no nosotros porque que este sea el que representa al Gobierno de España pasa, pero a los españoles no. Somos muchos los que decimos 'este a mí, vamos, perdone, Bolivia'. Bolivianos que nos están escuchando, este no nos representa a todos, representa a una caterva concreta, nada más, el que nos representa de verdad es el alto, el Rey, el que aguanta los numeritos como los que se ha montado en este malhadado viaje a Bolivia", ha concluido enfadado Herrera.

