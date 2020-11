Tremendo enfado de Luis por su fallo más tonto en el último Rosco de 'Pasapalabra' contra Pablo Ecoteuve.es 10/11/2020 - 11:48 1 Comentario

El concursante falló al responder de manera precipitada a uno de los enunciados

Luis de Lama se cogió un cabreo tremendo al fallar una de las definiciones en un nuevo Rosco contra Pablo Díaz en Pasapalabra, el 33 para él. El error condenó al Guardia Civil fuera en todo momento a contracorriente en la prueba final para que, finalmente, cayera derrotado.

La culpa fueron las prisas y es que Luis llegó al Rosco con solo 128 segundos por los 161 de su compañero. El concursante, de hecho, pidió a Roberto Leal que leyera a una mayor velocidad: "Hoy te voy a pedir que vayas no rapidito, rapidito, rapidito, pero así como un puntito salsero".

Después de un buen tirón inicial, el madrileño erró en la 'N' por precipitarse: "Tercera persona del singular del futuro simple de indicativo del verbo necesitar". Luis respondió erróneamente "necesita" cuando lo correcto hubiese sido "necesitará".

El fallo más tonto de Luis de Lama que condenó su Rosco en 'Pasapalabra' ante Pablo Díaz

"¡Claro! Si es que las prisas...", dijo resignado. "Me he comido lo del futuro". Fue entonces cuando Roberto Leal intentó calmar a Luis explicando que "aquí sois vosotros quienes mandáis, yo puedo leer más rápido, pero es verdad que a veces no juega a favor el precipitaros vosotros a la hora de contestar".

Como decimos, el fallo en la 'N' condenó por completo a Luis al llegar a la recta final del rosco con 21 aciertos. "¿Qué pasa por tu cabeza?". "La 'N' maldita es lo que pasa por mi cabeza", se lamentó de nuevo después de hacer un gesto de rabia con el puño.

Así las cosas, Luis se vio obligado a responder en las últimas dos definiciones que le quedaban fallando y dando la victoria a Pablo en su rosco número 97. Este martes, Pablo y Luis jugarán por 856.000 euros.

