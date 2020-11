Maestro Joao lee el culo a Buenafuente en 'Late Motiv': "Te van a dar lo más grande" Ecoteuve.es 10/11/2020 - 11:06 0 Comentarios

El vidente salta de los realities de Telecinco al late night de Movistar+

Andreu Buenafuente sorprendió este lunes a los espectadores de Late Motiv al anunciar al Maestro Joao como el primer invitado de la semana en el programa. El vidente, estrella de los realities de Telecinco, saltó a Movistar+ para hablar con el presentador sobre su trayectoria personal y profesional como futurólogo.

Joao confesó que se sorprendió mucho cuando recibió la invitación de Andreu de ir al programa, ya que siempre ha sido muy seguidor suyo. "Me ha encantado y estoy superfeliz. Me sirvió para adivinar, porque dije: Algún día me entrevistará este hombre. Y mira, aquí estamos", confesó el exconcursante de Supervivientes 2018 y GH VIP 7.

Lea también: Andreu Buenafuente confiesa por qué Bertín Osborne no quiere ir a su programa

"Yo quería hoy relajarnos un poco, divertirnos también y quitar crudeza y dureza a esta situación, porque quizá es la situación más dura que nos ha tocado vivir como generación", comentó el catalán, que recordó que uno y otro tenían prácticamente la misma edad. "Yo estoy más operado, yo me he puesto de todo. Cuando me muera voy a ser un enigma. Cuando me saquen va a ser como con Tutankamon, van a decir: ¿Pero qué era esto?", bromeó el adivino entre risas.

"Quiero que me leas el culo": la sorprendente entrevista de Buenafuente al Maestro Joao en Late Motiv

Tras hablar de su frenética juventud, en la que Joao confesó que lo "probó todo", Buenafuente le pidió al entrevistado que le leyera el culo en directo en una de las técnicas de adivinación más surrealistas que existen. "Esto me tiene roto, me he informado y se llama rumpología", comentó el periodista. "Luego hay también anología, pero eso es más adentro, como la película", apostilló Joao.

Lea también: "Eres la peor actriz de la historia del cine": Elena Anaya confiesa a Buenafuente cómo la "hundía" Woody Allen

Joao explicó que los artistas son asiduos a la lectura de culos: "Y cuanto más jet set, más profundo lo quieren", informó el invitado, que reconoció que hay diferentes niveles de lectura. "Fue noticia que Pedro Sánchez te empezara a seguir", comentó Buenafuente antes de que Joao hablara de la posible relación que le podría unir al presidente del Gobierno. "¿Te imaginas que te llama para que vayas a Moncloa a leerle el culo?", le preguntó el cómico. "Él tiene buena lectura, ¿eh? Que yo lo veo cuando sale y digo: Este tiene porvenir", bromeó Joao.

Finalmente, Andreu se puso en pie para bajarse los pantalones delante de las cámaras y mostrarle su trasero al vidente para que hiciera una predicción sobre su futuro. "Tienes dos marquitas de cosas buenas nuevas que te llegan, una que se quedó paralizada en su momento y que ahora viene con fuerza", empezó diciendo. "Te comes mucho el coco, y en esta parte del glúteo tienes dos hoyuelitos, eso es que hay cambios que vas a hacer en la casa o en la ciudad donde estés. Y luego cambios que no se van a acabar de hacer", continuó.

"La profundidad esta que tienes es que tienes una opinión diferente a la del mundo y te comes el coco con preguntas muy profundas y muy filosóficas y eso te lleva a guardarte las cosas", analizó Joao, que dejó boquiabierto a Buenafuente. "Tienes un futuro profesional grandísimo, te van a dar lo más grande", auguró el invitado. "Me pensaba que esto sería una tontería y has dicho cosas que... joder", confesó el catalán impactado.