Jorge Javier, la Veneno y su lapsus en 'Sálvame': "Trini, la hermana de Podemos" Ecoteuve.es 9/11/2020 - 18:44 0 Comentarios

La hermana de la 'vedette' se enfada con el programa por su homenaje: "Solo es más mierda"

Telecinco se ha sumado al carro del fenómeno que ha provocado la serie sobre La Veneno de los Javis para Atresmedia. Aprovechando el cuarto aniversario de la muerte sobre Cristina Ortiz, Sálvame ha entrevistado a Trini, su hermana.

Jorge Javier, primero, ha cometido un lapsus al dar paso a la conexión al presentarla como "la hermana de Podemos". Daba la casualidad de que Trini llevaba una blusa y una palestina moradas, el color que caracteriza a la formación que lidera Pablo Iglesias.

Lea también: Jorge Javier 'destroza' a Anabel Pantoja en 'Sálvame': "Es una irresponsable y una malcriada"

Ya durante la conexión, Trini ha mostrado su enfado con el programa porque "alguien ha hecho una burla de mi madre porque todavía llama a mi hermano Joselito".

Trini, la hermana de La Veneno: "Sus amigos siempre le llamaban Joselito"

"Quiero dejar claro que quien le haya conocido realmente a Cristina, que ella no permitía que sus seres queridos y sus amigos le llamaran Cristina sino Joselito", ha contado Trini que, en todo momento, se ha referido a La Veneno como Joselito y no Cristina, tal y como indicaba su DNI. "Tu hermana era una mujer", ha reprochado Frigenti provocando una bronca.

"¿Le están haciendo un homenaje o están sacando todos los trapos sucios?" Yo he entrado porque quería reírme, recordar, algo bonito, no esto. Esto no me está gustando un pelo. Trapos sucios de alguien fallecido no", ha dicho al rato después Trini.

Lea también: Lluvia de críticas a 'Viva la vida' por hablar de La Veneno como "una travesti que consumió drogas"