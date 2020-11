Jorge Javier Vázquez saca las garras por Pablo Iglesias: "Me parece terrible que le llamen 'el coletas" Ecoteuve.es 17:24 - 9/11/2020 0 Comentarios

El presentador de 'Sálvame' pide que se vuelva a confiar en los políticos

Jorge Javier Vázquez es uno de los televisivos que más se moja en asuntos políticos. El presentador de Sálvame y La casa fuerte ha dado la cara por Pablo Iglesias y por el mote que muchos utilizan, de forma despectiva, para hablar de él.

"Que se le llame El Coletas al vicepresidente, a Pablo Iglesias, me parece terrible", asegura el catalán en una entrevista a Infolibre, añadiendo en que "deberíamos volver a confiar en los políticos" porque "no quiero creer que todos sean unos corruptos y que todos estén en la política para lucrarse".

Jorge Javier, votante confeso socialista, dice que, en sus 50 años, no recuerda "este grado de polarización en la sociedad española", algo que "nos ha llegado a todos", incluido él mismo: "Todo esto me ha hecho mucho más intolerante. No pensaba que podía llegar a ser así".

"Yo jamás podré entender que gente jovencísima, adolescentes, vayan a manifestaciones y, por ejemplo, griten consignas a favor del franquismo", declara el presentador, que este verano alzó la voz contra el discurso de VOX al asegurar que "voy a intentar por todos los medios que nunca tengan voz en este programa".

Por último, Jorge Javier también opina sobre las redes sociales. "Hay veces que las detestas. Pero yo no dejo de reconocer que en las redes sociales hay muchísimo talento y que, incluso cuando cargan contra ti, muchísimas veces hay planteamientos que te hacen dudar y eso me parece muy bueno".

