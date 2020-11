'Socialité' saca a la luz la sorprendente propuesta sexual que hizo Cristian a Mari Cielo Pajares Ecoteuve.es 9/11/2020 - 14:50 0 Comentarios

La concursante de 'La casa fuerte' rechazó la oferta de hacer cine para adultos

Mari Cielo Pajares ha vuelto a la primera línea del foco mediático al convertirse en concursante de La casa fuerte, semanas después de que se revelara que ella era una de los famosos rostros que están metidos en el negocio de la aplicación de contenido para adultos OnlyFans.

Este domingo, Socialité sacó a la luz una conversación que la hija de Andrés Pajares tuvo con Cristian Suescun, hijo de Maite Galdeano (aunque para ella ya no) y hermano de Sofía Suescun.

Al parecer, y siempre según la información que maneja el programa de Telecinco, Cristian le habría hecho una petición sexual a Mari Cielo con el objetivo de rentabilizar más su perfil, cuya suscripción ronda los 20 euros.

Cristian Suescun propone a Mari Cielo Pajares hacer cine para adultos

El exconcursante de Supervivientes le insinuó si estaba interesada en grabar algún vídeo con él: "Me han dicho que se le puede sacar más tajada si practicas relaciones íntimas, ¿tú nunca lo has pensado?".

Mari Cielo se negó a hacerlo: "No juzgo a quien lo haga. Es algo que no hago ahora ni voy a hacer. No es algo con lo que me sentiría cómoda. No hago cine para adultos". "Todos lo consumimos, pero yo no me dedicó a eso", zanja ella.

