Kiko Rivera llamó a Isa P. por su cumpleaños en 'La casa fuerte', pero no Isabel Pantoja: el verdadero motivo

Los colaboradores de Ana Rosa aseguran que la tonadillera podría haber dado una exclusiva

Kiko Rivera volvió ser el protagonista este domingo en La casa fuerte. El hijo de Isabel Pantoja llamó a su hermana para felicitarle su cumpleaños y explicar el por qué de sus incendiarias palabras que provocó que ella tuviera un brutal ataque de ansiedad cuando se enteró por boca de Jorge Javier el pasado jueves.

"Quiero decirte felicidades. Decirte que se me partió el alma. No quiero verte llorar, quiero verte disfrutar y que no pienses en nada del exterior", empezó diciendo Kiko para hablar después del conflicto con su madre: "Tengo que luchar, ya no por la herencia, me da igual, sino porque me haya metido en un marrón sin saberlo".

Si llamó Kiko, ¿por qué no lo hizo Isabel Pantoja? Este lunes, los colaboradores de Ana Rosa podrían haber dado la solución y es que, tal y como ha explicado Paloma García Pelayo, el reality también propuso a la tonadillera hacer una llamada a su hija: "Su respuesta es 'no' o, al menos, no hay respuesta".

"Tampoco era el momento de salir a la palestra", ha opinado Ana Rosa para que después Marisa Martín Vázquez asegurara que Isabel no llamó este domingo porque podría haber concedido una entrevista exclusiva para la misma revista en la que se desahogó Kiko.

Isabel Pantoja prepara una entrevista exclusiva para responder a su hijo Kiko Rivera

"Yo lo que sé hasta ayer era que la entrevista se estaba haciendo y había habido una oferta económica que de entrada no había aceptado y que después se ha vuelto a renegociar", ha explicado la colaboradora.

Por su parte, Antonio Rossi ha opinado que él se "sorprendería" que la Pantoja siguiera esta estrategia cuando, en su opinión el callarse "ahora más que nunca, le beneficia más que nunca". También es cierto que podría "victimizarse" en la exclusiva que parece que, finalmente, se fructificará.

