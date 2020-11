Iker Jiménez desvela la clave sobre el programa de 'Cuarto Milenio' de Àlcasser que quedó "congelado" por la pandemia Ecoteuve.es 9/11/2020 - 13:01 0 Comentarios

Hablan con la persona que encontró huesos de las niñas en La Romana hace un año

Iker Jiménez ha desvelado el contenido de la entrega de Cuarto Milenio que estaba dedicada al crimen de Alcàsser y que se quedó sin emitir el curso pasado por culpa de la cuarentena. "El confinamiento lo dejó en el limbo y sé que en algún momento saldrá".

"Si no, voy a hablar con los directivos de la cadena, se va a convertir en un mito, ¿no? Que justo el programa en el limbo sea el de Alcàsser", añadió. Días más tarde, la cadena se pronunció sobre el asunto: "De momento no nos lo hemos planteado. No hemos hablado de ello con Iker. En cualquier caso, es cuestión de hablarlo y tomar una decisión al respecto".

Así es el nuevo programa de 'Cuarto Milenio' sobre el crimen de Alcàsser

Con el misterio de la no emisión del programa, aun no se había desvelado el contenido del mismo aunque muchos pudieran pensar que el médico forense Luis Frontela podría hablar de la famosa "tercera vía" sobre el secuestro, violación, tortura y asesinato de Miriam, Toñi y Desireé que conmocionó a toda España el 13 de noviembre de 1992.

Pues bien, en el programa de Cuarto Milenio sobre Alcàsser, Iker entrevista a la persona que se encontró con unos huesos humanos en La Romana hace doce meses. Los restos óseos, curiosamente, pertenecen a las niñas asesinadas hace 28 años. "Nosotros le entrevistamos y realizamos ciertas pesquisas", asegura Jiménez en Twitter.

