Ana Rosa mete en un lío a Almeida en directo: "El nuevo Santiago Bernabéu parece una lata de conservas" Ecoteuve.es 11:06 - 9/11/2020 0 Comentarios

La presentadora y el alcalde de Madrid protagonizan un divertido chascarrillo futbolero

Ana Rosa Quintana ha repasado la actualidad política, social y sanitaria con el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida aprovechando que este lunes es festivo por el Día de la Almudena, la patrona de la capital.

Al terminar la entrevista, el edil madrileño ha puesto la nota de humor preguntando a la presentadora que por qué no hablaban del Atlético de Madrid "para una vez que nos va bien". "Es que lo llevamos en el corazón", ha dicho ella llevándose la mano al pecho.

"¿Inda cómo está?", ha preguntado él socarrón haciendo alusión al 4-1 del Valencia al Real Madrid. "Tenemos un mal día y no es bueno regodearse en el mal ajeno. Eso es pecado y el señor alcalde lo va a tener que confesar delante de la patrona de Madrid", ha respondido el colaborador entre risas reconociendo la categoría de Joao Félix, el nuevo ídolo colchonero.

Ana Rosa: "El nuevo Bernabéu parece una lata de conservas"

"Qué ganas tengo de que pase esta pandemia y de poder ir al Metropolitano a ver los partidos con su afición y sus cánticos", ha dicho a continuación Ana Rosa a lo que Inda ha replicado: "Os va a gustar más el nuevo Santiago Bernabéu".

La presentadora de Telecinco no se ha quedado callada y tirando de sinceridad ha afirmado que "parece una lata de conservas" provocando la risa de todos. "De berberechos", se ha escuchado decir a Verónica Fumanal mientras Inda intentaba defenderse: "Sí, sí. Ya verás cuando lo hagan".

De esta forma Ana Rosa ponía en un aprieto al alcalde de Madrid que, aunque es seguidor del Atlético, debía ser imparcial en este asunto: "El alcalde no va a opinar porque ahora también es del Madrid". "No me puedo pronunciar sobre eso", ha zanjado Almeida sonriendo.

