Emma García deja 'helada' a Fani con un tremendo corte después de finiquitar su relación con Christofer

La presentadora de 'Viva la vida' opina que su actitud con el chileno ha sido "egoísta"

Fani Carbajo acudió este domingo a Viva la vida para contar cómo se encuentra después de romper de forma definitiva con Christofer. La protagonista de la primera edición de La isla de las tentaciones aseguró que no hay vuelta atrás en su decisión.

Fani, además aseguró que su relación sigue siendo muy buena y que se siguen viendo porque tienen muchos amigos en común. La actitud de Fani no gustó nada a Emma García que, sin tapujos, la metió un tremendo corte que dejó a su invitada sin palabras.

El 'revés' de Emma García a Fani tras romper con Christofer

"Me da la sensación de que eres un poco egoísta", dijo la presentadora del programa de Telecinco. De hecho, Fani luego afirmó que le sentaría "mal" que el chileno hubiera rehecho su vida tan rápido.

Emma volvió a ser sincera con la madrileña una vez más, después de que la semana pasada le pidiera que "no hagas daño a Christofer y no te hagas daño a ti... No sabes cómo dejarle pero tienes que ser sincera con él".

La pareja, que se dio otra oportunidad tras la infidelidad de ella con Rubén en el reality de Mediaset, se iba a dar el sí quiero a finales de agosto, pero la segunda ola de la pandemia de coronavirus en España obligó a abortar la boda.

