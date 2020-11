Sara Sálamo estalla por los insultos machistas que ha recibido tras el último partido de Isco con el Real Madrid Ecoteuve.es 10:46 - 9/11/2020 0 Comentarios

La actriz responde a los 'haters' que le culpan del bajo rendimiento de su pareja

Sara Sálamo explotó este domingo por los insultos machistas que recibió después de que muchos le culparan por el bajísimo rendimiento que tuvo su pareja Isco Alarcón durante el Valencia-Real Madrid. El partido acabó con un estrepitoso 4-1 para el equipo local.

"En España no hay machismo", escribió la intérprete en Twitter denunciando cuatro mensajes en la que se la amenaza y la insultan sin ningún tipo de escrúpulos. La respuesta de Sara Sálamo recibió el apoyo de sus seguidores, entre ellos Ana Milán: "Qué barbaridad. Pobres... que mentes tan estrechas. Un abrazo, Sara".

Lea también: La pregunta de Gonzo que provocó la 'espantada' de Esperanza Aguirre en 'Salvados': "No cumplís con vuestra palabra"

Este lamentable episodio se une al que sucedió hace unos días con Pipi Estrada de protagonista. El colaborador de El chiringuito cuestionó el rendimiento del futbolista del Real Madrid porque había cambiado su "cultura alimenticia y se ha convertido en vegano".

La actriz salió a desmentir esta información en redes sociales y Josep Pedrerol tuvo que pedir perdón en directo: "Provocó cierta risa ayer eso y creo que no estuvimos bien. No estuvimos bien. Que el médico le dijera que engañara a la mujer... No estuvimos bien. Podía parecer una chufla, una chanza".

Lea también: Jorge Javier, sorprendido por el dinero que cobró Isabel Pantoja por das las Campanadas en Telecinco