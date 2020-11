La pregunta de Gonzo que provocó la 'espantada' de Esperanza Aguirre en 'Salvados': "No cumplís con vuestra palabra" Ecoteuve.es 9/11/2020 - 9:51 2 Comentarios

La expresidente de la Comunidad de Madrid puso condiciones al programa de La Sexta

Esperanza Aguirre abandonó por segunda vez una entrevista en Salvados. Como hiciera con Jordi Évole hace unos años, la expresidente de la Comunidad de Madrid se marchó en plena grabación tras una tensísima entrevista con Gonzo por su modelo de sanidad pública.

El programa de La Sexta desveló las condiciones que puso Esperanza: "Tú me vas a hacer tres preguntas. Yo, a cada una de esas preguntas, te voy a contestar en un minuto. Y que todas las preguntas se refieren a mi proyecto de Sanidad, que es de lo que va el programa".

En primer lugar, e insistiendo que se trataba de la previa a la entrevista, Gonzo quiso saber lo que significa un hospital público para Esperanza. "Cualquier hospital donde se le atiende con la tarjeta sanitaria sin pagar nada".

Gonzo pone entre las cuerdas a Esperanza Aguirre: "¿No le suena a privado?"

La entrevista se fue tensando cuando el periodista le preguntó después sobre el Hospital de Torrejón de Ardoz y los beneficios que obtuvo Centene, la multinacional encargada de la gestión del centro, en la pandemia: "¿No le suena esto a privado?".

Tras esto, Aguirre le recordó a Gonzo que pensara bien lo que le iba a preguntar porque esta era su "tercera pregunta". "No me regatees preguntas, Esperanza". La exlíder del PP contó que quiso mejorar el nivel de hostelería de los hospitales. "Pero esto se podía hacer sin que empresas privadas ganen 15 millones de euros", reprochó él.

Aguirre explotó finalmente cuando Gonzo preguntó sobre el Hospital Infanta Leonor y el dinero que se había abonado a la concesionaria por los gastos de su construcción y lo que queda aun por pagar. "Si usted viene aquí a criticar la sanidad madrileña, me parece muy bien, pero no lo haga usted conmigo", dijo enfadada.

"A mí no me vas a sacar de lo que hemos acordado: tres preguntas sobre mi modelo sanitario", siguió Aguirre recordando su lance con Jordi Évole y cortando la entrevista en seco: "Se han acabado las preguntas". "¡Cómo lo sabía yo que no cumplís vuestra palabra!", se quejó. "Y así es cómo acabó la entrevista: apagando ella misma la cámara", destapó Gonzo.

