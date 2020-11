El comentarista de la CNN que se echó a llorar con el triunfo de Biden sobre Trump en EEUU

Después de días pendientes de un escrutinio que parecía no terminar nunca, el momento en que oficialmente Biden derrotó a Trump en las elecciones de EEUU se vivió con gran intensidad en las cadenas de televisión.

Una de las imágenes que se han viralizado es la de Van Jones, comentarista de la CNN, activista y exasesor de Barak Obama, que no pudo contener la emoción al conocer que Biden había superado la barrera de los 270 votos electorales.

Jones rompió e llorar en pleno directo. "Es más fácil ser un padre esta mañana, es más fácil decir a tus hijos que el carácter importa, decir la verdad importa, ser una buena persona importa", dijo.

"Si eres un musulmán en este país, ya no tendrás que preocuparte porque el presidente no te quiera aquí", apuntó, entre otras cosas. El triunfo de Biden "significa mucho para nosotros, ahora somos capaces de lograr un poco de paz y tenemos la oportunidad de un cambio. Hoy solo quiero que mis hijos vean esto y sepan que es muy fácil hacer trampas y salirse con la suya, pero termina volviéndose en la contra. Hoy es un gran día para este país", expuso.

"Lo siento por la gente que ha perdido, para ellos no es un buen día, pero sí para nosotros", concluyó el colaborador de la CNN.

Today is a good day.

It's easier to be a parent this morning.

Character MATTERS.

Being a good person MATTERS.

This is a big deal.



It's easy to do it the cheap way and get away with stuff — but it comes back around.



Today is a good day.#PresidentBiden#VotersDecided pic.twitter.com/h8YgZK4nmk