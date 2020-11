Jorge Javier estalla contra Anabel Pantoja: "He tomado una determinación con ella" Ecoteuve.es 8/11/2020 - 10:45 0 Comentarios

El presentador se cansa de la actitud de la colaboradora de 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez está molesto con Anabel Pantoja y así lo demostró este sábado en el Deluxe. "Me tiene calentito", dijo el presentador sobre la sobrina de Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja criticó que en el estreno de La casa fuerte se desvelase a su prima, Isa Pantoja, el contenido incendiario de la entrevista que Kiko Rivera había dado esta semana a una revista. "Sé que es actualidad, pero creo que era innecesario que se lo comunicaran", dijo Anabel.

Cuando Isa escuchó algunos de los titulares de su propio hermano contra su madre se derrumbó y le dio una especie de ataque de ansiedad que, afortunadamente, no llegó a más.

Jorge Javier se cansa de Anabel Pantoja: "He tomado una determinación"

Jorge Javier Vázquez lanzó varias pullas a Anabel Pantoja durante el Deluxe de este sábado. "He tomado una determinación con ella y la voy a decir esta noche", dijo el presentador.

Asimismo, aprovechó para ensalzar a Lydia Lozano frente a la actitud de Anabel. "La diferencia entre Lydia Lozano y Anabel Pantoja es tener la certeza de dónde se trabaja y qué significa trabajar en Sálvame. Me tienes calentito". Asimismo, el presentador no entendió que no estuviera viendo el programa el domingo por la noche, teniendo en cuenta que tiene una lesión de la pierna.