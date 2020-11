Rafa Nadal: los dos alimentos que no come y por qué muerde los trofeos cuando gana Ecoteuve.es 7/11/2020 - 12:53 0 Comentarios

El tenista habló con Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya' (Telecinco)

Rafa Nadal concedió una entrevista a Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya. El tenista recibió al presentador y habló de su carrera deportiva. También le contó algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre su vida.

¿Por qué Rafa Nadal muerde los trofeos cuando posa para la prensa. El tenista se lo contó a Bertín Osborne: "Te voy a ser totalmente sincero, lo que ocurre es que lo hice por primera vez cuando gané Montecarlo en 2005, supongo que a los periodistas les gustó y desde entonces siempre me lo piden".

Lea también: Rafa Nadal habla de sus triunfos en 'La Resistencia' de Broncano: "Son una barbaridad, la verdad"

Rafa Nadal no come carne ni queso: se lo confesó a Bertín en 'Mi casa es la tuya'

Bertín y Rafa Nadal también hablaron de comida. "No suelo comer sobrasada. No es que no me guste, lo puedo comer, pero es algo que no suelo hacer. No porque no engorde, porque como otras cosas que engordan más".

Lo que más sorprendió a Bertín Osborne es la revelación que Nadal le hizo sobre la carne. "Casi nunca como carne, me cuesta tragarla. Antes me encantaba y hace años que no", le dijo al presentador. "Tampoco como queso. Son un hombre aburrido. No me gusta mucho, yo soy más de mar".

Lea también: La fotografía más viral de Cristina Castaño con Rafa Nadal: "Estamos sonriendo"