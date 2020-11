Fani Carbajo anuncia su ruptura definitiva con Christofer: "Tengo una nueva ilusión" Ecoteuve.es 6/11/2020 - 19:49 0 Comentarios

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' dice que no han terminado a malas

Lo que le faltaba a 2020: Fani Carbajo ha roto con Christofer. La que fuera protagonista absoluta de la primera edición de La isla de las tentaciones ha anunciado el fin de su relación en un vídeo de su canal con Mtmad. A muchos esta noticia no les pilla de sorpresa, tras las últimas discusiones en el Deluxe.

La pareja, que se dio otra oportunidad tras la infidelidad de ella con Rubén en el reality de Mediaset, se iba a dar el sí quiero a finales de agosto, pero la segunda ola de la pandemia de coronavirus en España obligó a abortar la boda.

Lea también: El brutal ataque de ansiedad de Lydia Lozano tras una gran bronca con Kiko Matamoros: "¡Deja de enmierdarme!"

"Actualmente estoy soltera, no estoy con Christofer, y él también está soltero", dice la madrileña. "Estoy mejor, estoy asimilando mi nueva etapa, en la que creo que me esperan cosas bonitas, retos nuevos Tengo una nueva ilusión y quería contarlo".

Fani rompe con Christofer: "No hemos terminado a malas"

Sin embargo, parece que a lo que se está refiriendo Fani en el vídeo es sobre algo profesional: "Estoy mirando locales. Lo tenía ya en mente pero no llegaba a dar el paso. En los tiempos que corren es complicado dar el paso, pero yo me he lanzado. Va a ser un centro estético, con los mejores profesionales y la mejor maquinaria".

"Los dos lo pasamos mal. Estábamos con idas y venidas. No hemos terminado una relación a malas", aclara Fani sobre Christoger. "Pobrecito, después de todo lo que hemos pasado públicamente, aun así quiere seguir luchando. Pero yo no siento ese amor que él siente por mí".

Lea también: 'Sálvame' casa a Fani y Christofer tras sus intentos de boicotear su boda: "Prometo serte fiel a ratitos"