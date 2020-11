El brutal ataque de ansiedad de Lydia Lozano tras una gran bronca con Kiko Matamoros: "¡Deja de enmierdarme!" Ecoteuve.es 6/11/2020 - 19:19 0 Comentarios

La colaboradora se marcha abandonando el plató tras ser acusada de irregularidades con Hacienda

Lydia Lozano ha sufrido este viernes un brutal ataque de ansiedad en Sálvame por el que ha terminado abandonando el plató hecha un mar de lágrimas. La colaboradora ha estallado en directo después de ser acusada de cometer irregularidades con Hacienda en el pasado, algo por lo que ha terminado rompiéndose ante las cámaras de Telecinco.

Todo se desencadenó a raíz del conflicto que se ha abierto entre la canaria y Antonio David Flores después de que el programa dejara que la periodista redactara algunas de las comprometidas preguntas que se lanzarían al andaluz en la sección Quiero dinero. Estas cuestiones hicieron enfadar al exguardia civil, que acusó a Lozano de querer "vengarse" de él con preguntas como si escondió el dinero de la exclusiva del embarazo de Rocío Carrasco en casa de sus padres.

Lea también: El motivo por el que Kiko Hernández lleva gafas de sol en 'Sálvame' este martes

La discusión subía de tono y Mila Ximénez salía de plató, quejándose de la situación. "Todos tenemos información, me niego a que esto siga así porque si entre nosotros nos mordemos... Es eso de a cubierto que vienen los nuestros", reprochó la sevillana, insinuando que Lydia también tenía cosas que esconder sobre su pasado y posibles irregularidades con Hacienda.

El brutal ataque de ansiedad de Lydia Lozano tras una gran bronca con Kiko Matamoros: "¡Deja de enmierdarme!"

"Mila le ha dado un recado a Lydia, le ha dicho que para hablar...", trató de explicar Matamoros antes de que Mila confirmara que le estaba lanzando una pullita hacia su compañera. "Se está metiendo en un fango muy gordo, porque estaba todo muy declarado", aseguró Lozano, que dejó claro que todo el dinero que ganaba por las fiestas que organizaba hace ya muchos años estaba declarado ante la agencia tributaria.

En ese momento, Matamoros llamó a la que fuera socia de Lozano en ese tipo de eventos, que hizo una declaración que hizo estallar a Lydia. "Está flipando, menos mal que ha prescrito, porque has contado una peli que no te crees ni tú y hay pruebas", aseguró el tertuliano. "¡Nosotros lo declarábamos!", gritó la canaria. "¿Tú que debes un montón de pasta a Hacienda me vas a echar mierda a mí? ¡Deja de enmierdarme! No me vas a enmierdar, pago a un asesor y lo tengo todo, todo, todo", prometió antes de sufrir un ataque de ansiedad después de recibir una llamada de su marido.

Lea también: Anabel Pantoja se enfada con los directores de 'Sálvame', insulta a los tertulianos y Belén Esteban se va

"Hay que parar esto. Por las buenas bien, pero imputarnos delito no. Ha entrado ella sola", advirtió Mila Ximénez, eludiendo su responsabilidad en la bronca. "Lydia no tiene ninguna causa pendiente con Hacienda. De verdad Matamoros...", le reprochaba Paz Padilla ante el ataque que estaba sufriendo su compañera. "Ya está gorda. Deja el móvil y respira. Ya está Lydia", trataba de calmarla la presentadora.

"Si sabes que es mentira, no te alteres así. Respira por favor. Esto no es importante", le decía la gaditana. "¿Esto no es importante? Yo no he trapicheado. No será importante para ti. Estoy hasta las narices...¿Hacienda? Cuando he pagado toda mi vida. ¿Cómo me puedes hacer esa pregunta?", se quejaba a gritos Lydia mientras se disponía a abandonar el plató para encerrarse llorando en uno de los baños de Telecinco.