'Guantazo' de Ferreras al Gobierno por el 'comité de la verdad': "¿Quién decide? ¿Algún ministro? ¿Algún colega?" Ecoteuve.es 6/11/2020 - 15:14 0 Comentarios

El presentador de La Sexta se muestra implacable en La Sexta: "Injerencias, no"

Antonio García Ferreras se ha sumado desde La Sexta a las críticas que está recibiendo el Gobierno de Pedro Sánchez tras poner en marcha un comité contra la desinformación, los bulos y las fake news. La estrategia estará liderada por el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y el secretario de estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

El presentador de Al rojo vivo se ha mostrado implacable contra el plan del Ejecutivo. "No creo que a la Unión Europea le haga muchas gracias que los gobiernos de los diferentes países europeos estén dedicados a montar comités de la verdad para controlar lo que dicen las televisiones, los periódicos o las radios. Lo ha dicho una ministra. La ministra de Exteriores", ha asegurado primero.

"No ha dicho que hay que tener cuidado porque hay países como Rusia que tienen equipos enteros para desinformar e intentar intervenir o influir en las elecciones americanas, el Brexit o España. No, no. Ha dicho la prensa, la radio y la televisión", ha continuado insistiendo Ferreras muy serio.

Ferreras estalla en La Sexta contra el Gobierno: "Injerencias, no"

"Esto es altamente peligroso, de alto riesgo y el Gobierno debería hacérselo mirar", ha denunciado clavando su mirada a la cámara y negando con la cabeza: "Injerencias en los medios, no". Tras emitir las declaraciones de la ministra de Exteriores, Arancha González, Ferreras ha lanzado las siguientes preguntas: "¿Y quién lo decide? ¿Moncloa? ¿El gobierno de España? ¿El gobierno de coalición? Y, cuando no estén ellos, ¿el gobierno que continúe?".

"La tentación está ahí y ahora Moncloa está a punto de caer en la tentación. A la Ministra de Exteriores se le ha escapado. Desinformación y decir qué es mentira y qué es verdad de la prensa, de la radio y de la televisión. ¿Quién decide? ¿Qué Ministerio? ¿Algún ministro? ¿algún colega?", ha terminado Ferreras recordando también que Mariano Rajoy ya intentó poner en marcha un mecanismo similar.

