Varias cadenas americanas cortan la rueda de prensa de Trump por sus acusaciones infundadas de fraude electoral

Varias cadenas de televisión de Estados Unidos cortaron el jueves la comparecencia del presidente, Donald Trump, en la Casa Blanca, para evitar dar voz a sus denuncias de fraude en relación al recuento de las elecciones presidenciales, en las que su rival, Joe Biden, figura como favorito.

MSNBC, ABC, CBS y NBC interrumpieron la emisión de la rueda de prensa de Trump, salpicada también por verificación de datos en algunos de los principales medios norteamericanos. El mandatario ha denunciado que están intentando "robarle" las elecciones.

Lea también: Ferreras mete un 'zasca' brutal a un ministro que deja a Pedro Duque helado

El presentador de MSNBC Brian Williams ha argumentado que el discurso de Trump "no se basa en la realidad" y, por tanto, es "peligroso", mientras que Shepard Smith, de CNBC, ha apuntado que "lo que el presidente de Estados Unido está diciendo es, en su mayor parte, completamente falso".

CBS aguantó varios minutos más la emisión, mientras que CNN y Fox News fueron las únicas grandes televisiones que lo mantuvieron íntegramente. La CNN ha optado por mostrar un rótulo de advertencia: "Sin pruebas, Trump dice que le están engañando".

Lea también: Elecciones EEUU | El significado de la camisa blanca de Ferreras y el detalle que más está dando que hablar

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK