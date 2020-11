Iker Jiménez alza la voz contra la 'censura' del Gobierno: "En febrero mis indicaciones eran bulos y fake news" Ecoteuve.es 11:38 - 6/11/2020 0 Comentarios

El presentador de 'Cuarto Milenio' se indigna por el nuevo plan de Pedro Sánchez

Iker Jiménez también ha alzado la voz contra el plan que tiene el Gobierno para combatir las fake news. Iván Redondo, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, y Miguel Ángel Oliver, secretario de estado de Comunicación, estarán al frente de la estrategia.

"En tiempos de la DemoKratikoPolizei de la RDA, se vigilaba a los periodistas y se les decía lo que debían decir. Una parte de la prensa, no pequeña, jaleaba estas actitudes. Les parecía muy bien. Para estos periodistas la política y la consigna era más importante que la libertad", ha escrito en Twitter para criticar este "Ministerio del Tiempo", en palabras de Ana Rosa Quintana.

Su reflexión, compartida a sus más de 600.000 acérrimos seguidores, está acompañada por una fotografía de la película La vida de los otros, que gira en torno al control ejercido por la policía secreta, más conocida como Stasi, sobre los círculos intelectuales.

Iker Jiménez: "En febrero mis indicaciones eran bulos y fake news"

Pero la cosa no acaba aquí. Iker Jiménez responde muy claro a un usuario que le pregunta lo siguiente: "¿Qué pasará cuando un responsable del Gobierno diga, como dijo Simón, que no eran necesarias las mascarillas, y gente como tú, que decía que sí lo eran? ¿Te cierran el programa? ¿Te quitan Internet? ¿Te cierran YouTube? ¿Quién coño decide qué es o no desinformación?".

El presentador de Cuarto Milenio responde rotundo "buenas preguntas" recordando, además, que las indicaciones que dieron tanto él como sus expertos en el programa de Cuatro "eran bulo y fake news". Iker Jiménez fue tachado de alarmista.

En tiempos de la DemoKratikoPolizei de la RDA, se vigilaba a los periodistas y se les decía lo que debían decir. Una parte de la prensa, no pequeña, jaleaba estas actitudes. Les parecía muy bien. Para estos periodistas la política y la consigna era más importante que la libertad. pic.twitter.com/wSEKtR9YN2 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 5, 2020