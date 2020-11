Pedrerol pide disculpas a Sara Sálamo por el "bulo" de Pipi sobre ella e Isco: "No estuvimos bien" Ecoteuve.es 6/11/2020 - 10:25 0 Comentarios

La actriz se enfadó con el tertuliano de 'El Chiringuito' en redes sociales

El Chiringuito de Jugones contó este jueves con la presencia en plató de Pipi Estrada para aclarar ante las cámaras de Mega la polémica generada con Sara Sálamo, actriz y pareja de Isco Alarcón. Horas antes, la actriz compartió un fragmento del programa del día anterior en el que el tertuliano contaba una supuesta información sobre ella y el jugador del Real Madrid.

"Isco ha cambiado de cultura alimenticia y se ha convertido en vegano. Hasta el punto que, muscularmente, no tiene la fuerza que tendría si tuviera una alimentación normal. Me cuentan que un día está en Valdebebas y un médico le dice: 'Quédate a comer un filete y luego en casa le dices que te has comido una ensalada'. No tuvo éxito el médico y se fue a casa a comerse la ensalada con su mujer", contó Estrada, provocando una ola de bromas en el plató de Atresmedia.

Este jueves, un usuario de Twitter le hizo llegar las declaraciones de Pipi Estrada a Sara Sálamo, que enseguida salió a desmentirlo todo: "El peligro de las redes sociales es que hay personas que se creen cualquier cosa que leen, y eso hace que la población cada vez se enquiste más en pensamientos que incluso son bulos. Y difundir mentiras como esta es de tener muy poco rigor profesional y que no te importe ser un charrán de categoría. No suelo entrar al trapo de estas tonterías... Pero oye, una también se cansa de que te insulten a ti y a tu familia a diario... Y encima citando bulos", aseguró la canaria en su cuenta oficial de Twitter.

No suelo entrar al trapo de estas tonterías... Pero oye, una también se cansa de que te insulten a ti y a tu familia a diario... Y encima citando bulos. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) November 5, 2020

Después de este cruce de mensajes en redes sociales, Pipi Estrada llegó a la tertulia deportiva de Josep Pedrerol mostrándose muy molesto con las palabras de Sálamo: "Yo creo que el respeto y elegancia de Sara Sálamo hacia mí brillaron por su ausencia. Yo jamás cuestionaría su profesión. Aquí estamos para dar información, no para contentar a nadie", empezó diciendo el colaborador del programa.

"Ella te respondió de forma muy elegante. Porque hay que tener claro en esta vida que nosotros decimos y los demás nos pueden rebatir. Aquí damos información, la contrastamos y nos pueden contestar los protagonistas. El respeto se da por entendido", defendió entonces Pedrerol, desmarcándose de la opinión de Pipi. "Ella sabe perfectamente que yo no he mentido. Entiendo que sus razones tendrá", insistió este.

Tras ver un reportaje en el que se resumía todo lo ocurrido, Josep Pedrerol quiso disculparse públicamente con la actriz y el futbolista. "Provocó cierta risa ayer eso y creo que no estuvimos bien. No estuvimos bien. Que el médico le dijera que engañara a la mujer... No estuvimos bien. Podía parecer una chufla, una chanza. No estuvimos bien. Que el médico le diga a Isco lo que quiera pero dejemos a la familia en paz", empezó diciendo el presentador, haciendo autocrítica.

"Nos sobró lo de la pareja. Culpa mía, ¿eh? Lo reconozco. Pido disculpas. Aquí hablamos de los jugadores y no de la familia de nadie. Dile a tu novia que comes otra cosa y la engañas. Podía parecer gracioso, pero no toca. Mi punto de vista, me equivoqué yo. Evitemos esas cosas y yo a Sara le pido perdón", dijo muy serio el catalán.

Pipi Estrada, lejos de retractarse, se reafirmó en la "información cierta" que había dado el día anterior: "Ella lo sabe perfectamente. Y lo de la broma del médico es un contexto divertido y no es una falta de respeto, no tiene nada malo. Hay que tener sentido del humor, no es despectivo. No le falté el respeto a ninguno y ella sí me ha faltado el respeto a mí. No soy sucio, no soy deshonesto y estoy aquí para informar y no para contentar a nadie", concluyó el tertuliano.