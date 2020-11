Isa Pantoja sufre un ataque de ansiedad al enterarse en 'La casa fuerte' de las demoledoras palabras de Kiko Rivera a su madre Ecoteuve.es 5/11/2020 - 23:33 0 Comentarios

"No quiero saber nada", dijo al escuchar los titulares que le dio Jorge Javier

"Vamos a contar a Isa P. que su madre y su hermano no se soportan". Jorge Javier Vázquez lo advirtió y lo cumplió en el estreno de La casa fuerte. Lo primero que hizo al saludar a la concursante fue desvelar parte del contenido de la entrevista que Kiko Rivera ha dado esta semana 'despellejando' a su madre con durísimas palabras.

"Tu hermano define a tu madre como prepotente, soberbia y que no diga que es buena madre porque no lo ha sido. La define como una mala madre", dijo Jorge Javier.

La reacción no se hizo esperar e Isa comenzó a derrumbarse apoyándose en el hombro de Asraf. Comenzó a respirar con fuerza y tuvieron que darle agua. En ese momento, Jorge Javier dijo que no iba a seguir dándole más detalles.

"Prefiero no saber nada", contestó Isa. "No podíamos evitar no contarte algo de lo que se está hablando pero puedes permanecer ajena si es tu decisión", dijo el presentador.