La edad de Mari Cielo Pajares: ¿Cuántos años tiene la concursante de 'La casa fuerte' 20:05 - 5/11/2020

La hija de Andrés Pajares vuelve a televisión como en el reality de Telecinco

Mari Cielo Pajares vuelve a televisión como una de las concursantes de La casa fuerte. Convivirá en el reality de Telecinco con otros famosos como Isa Pantoja, Asraf Beno, Antonio Pavón, Tom Brusse, Samira, Cristini Couto, etc.

Mari Cielo Pajares es un personaje muy popular por ser hija del actor Andrés Pajares. Ha participado en numerosos programas de televisión, aunque en los últimos tiempos ha estado más alejada de los medios.

Mari Cielo Pajares nació en 1976, por lo tanto tiene 44 años. Es hija de Andrés Pajares y Chonchi Alonso. Su hermano mayor es Andrés Burguera.

Mari Cielo Pajares y las fotos eróticas de Onlyfans

Recientemente apareció en Sálvame cuando se habló de los famosos que subían contenido erótico a Onlyfans, una red social donde se comparte material de este tipo. Mari Cielo acudió al programa para explicar por qué había tenido que acudir a esta web.

Mari Cielo Pajares explicó que su situación económica empeoró debido al coronovirus. "Cuando ocurrió el estado de alarma, todo lo que yo tenía como fuente de ingresos se desvanece. Lo peor es que no tienes paro, no tienes ERTE ni ningún tipo de ayuda. No ves la posibilidad de pagar un alquiler etc", comentó.

"Yo he tocado fondo muchas veces cuando me tocó emigrar. Momentos en los que he ganado mucho dinero y otros en los que he dormido en un sofá", contó Mari Cielo Pajares. "Estoy acostumbrada a esos cambios. Pero esta vez mi madre estaba en una situación complicada y yo me daba contra las paredes porque no podía hacer otra cosa".

Mari Cielo y la mala relación con su padre, Andrés Pajares

Mari Cielo también habló sobre la reacción con su padre, que comenzó a romperse cuando ella subía fotos a las redes: "No es que me dejara hablar pero me juzgaba y emitía juicios que no vienen al caso. Con mi padre termina la comunicación cuando a mí me atropella al coche y después no quiere venir a verme y sí se va de vacaciones con su novia. Ahora su mujer, creo".

