Iker Jiménez analiza las secuelas persistentes de la COVID y desvela el día en el que somos más contagiosos Ecoteuve.es 13:45 - 5/11/2020 0 Comentarios

El periodista habló de cefaleas, dolor corneal, fatiga, disnea y pérdida de memoria

Iker Jiménez volvió a estar al frente de Horizonte: Informe Covid, tras su cambio de día al miércoles. En esta ocasión, el periodista dio voz a las personas que sufren secuelas persistentes del virus, es decir, que siguen teniendo síntomas meses después de superar el 'bicho'.

"Dependiendo de los estudios, alrededor del 20% tienen síntomas neurológicos, como puede ser dolor de cabeza, pérdida de olfato o del gusto", dijo en primer lugar Sonia Villapol, directora de neurología del hospital Anderson de Houston. "Se produce un daño inflamatorio, sistémico, que puede traer consecuencias a corto plazo y que pueden ser pasajeras o crónicas".

"Provocan daños en la capa de mielina, que está relacionada con procesos neurodegenerativos. Se observa que hay un componente de inflamación crónica y se produce daño a las neuronas por vía inflamatoria", continuó explicando la autora de un estudio pionero sobre estas secuelas.

Covid persistente: qué es y cuáles son sus síntomas

Iker Jiménez desgranó algunos de los síntomas que siguen teniendo algunas personas tras superar oficialmente el COVID: disnea, fatiga crónica, pérdida de memoria, dolor corneal, problemas de audición o hasta afectaciones en la circulación. Tomás Segura, director de la Unidad de Ictus en el servicio de Neurología del Hospital de Albacete, habló de que "el cierre de nuestro cerebro es hermético", pero que el virus logra romper "el santuario biológico".

Después, el testimonio de María Eugenia Díez, técnico en cuidados auxiliares de enfermería y técnico superior de anatomía patológica y citología impresionó al contar que se contagió trabajado el 22 de marzo, pero que a día de hoy sigue teniendo secuelas.

"Soy enfermera y tengo 42 años. Empecé con dolor en el pecho y cefaleas acusadas. Pensaba que era de la mascarilla o del estrés. A la semana, tuve 37,7º de fiebre y no me podía mover de la cama. Me hicieron una placa y no tenía neumonía, pero eso fue a más. Me encontraba cada vez peor, tenía la visión borrosa y no encajaba con el protocolo", contó.

"Di PCR positivo hasta los 26 días, pero me seguía encontrando fatal y aparecían síntomas nuevos. Notas que no puedes más. Cada vez estaba peor, no me recuperaba ni pasando los 14 días recomendados. No me encontraba bien y nadie sabe decirte si se te va a ir o no".

La representante del colectivo de Covid persistente en Madrid explicó que en la mayoría de las veces los médicos achacan esta sintomatología al estrés: "Depende del día, tengo síntomas que van y vienen. Lo llamamos montaña rusa. Nosotros distinguimos entre secuelas y síntomas persistentes. Yo he perdido capacidad de memoria y era muy activa, pero ahora no puedo leerme un libro, porque no lo asimilo. Confundo palabras y objetos".

'Informe Covid': el día en el que somos más contagiosos si estamos infectados de coronavirus

Además de dar voz a la Covid persistente, el programa de Iker Jiménez en Telecinco detalló cuándo comenzamos a ser infeccciosos y en qué momento se produce el pico de la infección del SARS COV 2 en nuestro organismo.

"Los síntomas del covid19 aparecen entre los días uno y doce del contagio. Somos infecciosos desde el segundo día hasta el día siete o el día diez, siempre en los casos leves, porque en los graves esto se puede largar mucho más", analizó Pablo Fuente junto a Carmen Porter. "Por tanto, el día 5 es el día del pico de la infección, es el día en el que más contagiosos somos".

Por último, Informe Covid también recordó a la audiencia qué debe hacer un 'contacto estrecho': cuando una persona tiene contacto con un positivo, sin mascarilla, a menos de un metro y medio y durante más de 15 minutos, por lo que deberán hacer una cuarentena de 10 días.

