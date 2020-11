El personaje clave de 'Juego de Tronos' que estuvo a punto de interpretar Blanca Suárez Ecoteuve.es 5/11/2020 - 11:53 0 Comentarios

La actriz confiesa en 'El Hormiguero' que hizo la prueba de casting para HBO

Pablo Motos recibió este miércoles la visita de Blanca Suárez y Javier Rey. La pareja acudió a El Hormiguero para promocionar El verano que vivimos, nueva película que protagonizan y que llegará a las salas de cine el próximo 4 de diciembre tras ser anunciada para este viernes 6 de noviembre. "Quisimos retrasarla un mes por el bien de todos y hacer las cosas como hay que hacerlas", explicó la actriz, haciendo referencia a las medidas tomadas frente a segunda ola del coronavirus.

El presentador aprovechó para poner en un aprieto a sus invitados, que mantienen una relación sentimental, sobre la primera impresión que tuvo el gallego sobre la madrileña el día que la conoció. Motos recordaba así la confesión que Suárez hizo en El cielo puede esperar de #0: "Al principio, le caí muy mal, le parecía imbécil", contó intérprete.

"La realidad es que fue un rodaje por el que fui de paso y no me dio tiempo de conocerla bien", respondió esta vez Javier Rey en unas palabras muy distintas a las declaraciones que le habían puesto al presentador en su guion. "Voy a hacer un Sálvame, cuando se enseñan los móviles, y os muestro lo que me han dicho", bromeó Motos antes de enseñar a ambos lo que ponía en sus tarjetas. "Para que veas que las primeras impresiones son una mierda", aseguró Blanca entre risas.

El personaje clave de Juego de Tronos que pudo interpretar Blanca Suárez

Minutos más tarde, aparecieron las hormigas para someter a la pareja a un divertido juego. Cada uno era preguntado por un hecho sorprendente del pasado de su compañero. Entre las preguntas, salió a la luz que Blanca Suárez estuvo a punto de interpretar a un personaje clave de Juego de Tronos.

La respuesta correcta era Missandei, la ayudante de Khaleesi, cuyo papel recayó finalmente en la actriz Nathalie Emmanuel. "Fui una de las 500 personas a las que les hicieron la prueba", aclaró entonces Suárez, restándole importancia. "Tu quedaste la segunda", le apuntaron las hormigas entre risas. "Pues me dais una alegría", replicó la invitada.