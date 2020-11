Cristina Pedroche volverá a dar las Campanadas en Antena 3 sin ropa interior: "Mejor no llevar" Ecoteuve.es 4/11/2020 - 19:41 0 Comentarios

La presentadora se comerá por séptima vez las uvas desde la Puerta del Sol

Las Campanadas están a la vuelta de la esquina y Cristina Pedroche tiene muy claro que el objetivo de este año es el de derrotar a Televisión Española, lo que supondría que por primera vez en la historia una cadena privada ganara a la pública en la retransmisión más seguida.

La presentadora comenzó hace unos días la expectación en torno a su famoso vestido. Además, este martes contó con la 'colaboración' de Josie en MasterChef. Su estilista de confianza demostró su lealtad al decir a Jordi Cruz que solo viste a Pedroche.

"Yo es que no puedo porque me mata la Pedroche. Uy, lo de las Campanadas ella lo lleva a rajatabla, quiere ganar todo el rato", respondió el aspirante. Este miércoles, Zapeando ha rescatado el momento y Cristina ha sacado pecho: "Josie y yo formamos un equipo único".

A continuación, Dani Mateo ha querido sonsacar más detalles del vestido. "Hay muchas cosas", ha asegurado Cristina añadiendo que se pone "muy nerviosa hablando de ello": "Me entran hasta sudores".

"¿Puedes llevar ropa interior con este o no?", ha insistido el presentador de La Sexta a lo que ella ha respondido "mejor no". "Me gusta no llevar porque ya es una tradición mía el día 31, aunque hay veces que tampoco llevo. La comodidad ante todo", ha rematado.

Ya el año pasado, Pedroche aseguró que no iba a llevar ropa interior porque no podía. La sorpresa fue mayúscula cuándo se quitó la capa A LAS 23.56 y dejó al descubierto su armadura, obra del artista Jacinto de Manuel y que llevaba de nombre Venus MMXX.

