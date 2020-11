Desvelan que Rosa Benito llamaba "Hortensia" a Ortega Cano para cuestionar su orientación sexual Ecoteuve.es 4/11/2020 - 19:15 0 Comentarios

José María Franco, exchófer de Rocío Jurado, lo asegura en 'Sálvame'

La semana pasada, Sálvame levantó una gran polémica con una de las preguntas que lanzó a Antonio David Flores durante su participación en Quiero Dinero, el último invento de Telecinco para intentar luchar contra Pasapalabra en la batalla de las audiencias. El programa de corazón de Mediaset especuló con la orientación sexual del que fuera su suegro: José Ortega Cano.

En una de las pruebas lanzadas al tertuliano, este debía responder si era cierto que, hace muchos años, el extorero se le insinuó en Central Park mientras se encontraban de viaje con sus respectivas mujeres, Rocío Juado y Rocío Carrasco. El exguardia civil respondió que no y Kopérnica aseguró que estaba mintiendo, lo que provocó una gran sorpresa en el plató de Telecinco.

Días después, Ortega Cano se pronunciaba sobre lo ocurrido en el plató de Telecinco con un monumental cabreo: "Dígale usted a Jorge Javier Vázquez que yo soy un señor de los pies a la cabeza y que no me gustó ayer lo que hicieron con mi nombre", dijo con un brutal cabreo el diestro a través de una llamada. "Que no se acuerden de mí", pedía Ortega Cano antes de colgar el teléfono cuando el redactor le preguntó si quería desmentir o confirmar los rumores sobre su sexualidad.

Desvelan que Rosa Benito llamaba "Hortensia" a Ortega Cano

Este miércoles, aprovechando la presencia en plató de José María Franco, el exchófer de Rocío Jurado, Kiko Hernández le preguntó si era cierto que Antonio David Flores y Rosa Benito se reían de la orientación sexual de Ortega Cano. "¿Tú eso lo has vivido?", se interesó el colaborador.

En ese momento, Franco asintió, desvelando el mote que la excuñada de la más grande le habría puesto al torero: "Le llamaba Hortensia", aseguró el invitado ante las cámaras de Telecinco. "¿Le llamaba Hortensia? ¿A la cara?", preguntó impactada María Patiño. "No, cuando se iba. Ortega Cano no se enteró jamás", añadió el exconductor mientras Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Belén Esteban estallaban en un gran ataque de risa.