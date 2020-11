El doble motivo por el que Marta López tendrá que pasar por quirófano este jueves: "Me duele mucho" Ecoteuve.es 17:50 - 4/11/2020 0 Comentarios

La colaboradora de 'Ya es mediodía' se ausentará unos días tras la operación

Marta López es una de las protagonistas de este 2020. La colaboradora de Telecinco protagonizó la tercera en discordia del 'Merlos Gate' durante la cuarentena; fue despedida por la cadena en verano (y luego readmitida) y ahora, rematará el año pasando por quirófano.

El rostro Ya es mediodía ha dado todos los detalles de esta intervención a Sonsoles Ónega este miércoles. "Mañana a las siete y media de la mañana ingreso en el hospital porque me voy a hacer dos operaciones", ha dicho. "Es dos en una".

Marta López ha explicado que al adelgazar tantos kilos, hasta un total de 15, "resulta que toda la piel de la tripa me ha quedado colgando". Por eso, se someterá a una abdominoplastia.

Marta López pasará por quirófano este jueves: los motivos

Además, la colaboradora también será intervenida del pecho, puesto que al perder tanto peso, se le ha dado una vuelta a una de las prótesis, tal y como le dijo el doctor González Nicolás.

"Yo no me había dado ni cuenta", ha asegurado a sus compañeros de mesa. "Me dolió una vez haciendo una cosa y desde entonces me duele mucho, pero no pensé que fuera eso", ha zanjado provocando algunas risas: "¿Qué cosa? ¿Algo con Efrén puede ser?".

