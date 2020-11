'La casa fuerte' arranca con la 'bomba' de Kiko Rivera contra Isabel Pantoja: "Vamos a contar a Isa P. que no se soportan" Adrián Ruiz 9:39 - 5/11/2020 | 10:19 - 5/11/20 1 Comentario

La joven, aislada, ignora la entrevista en la que su hermano 'despelleja' a su madre

El reality encerró a los concursantes un día antes de su estreno en Telecinco

"Sonia Monroy y Mari Cielo Pajares son los cerebros de la edición", dice Jorge Javier

Telecinco estrena esta noche, en prime time, La casa fuerte 2, el reality 'low cost' que se sacó de la manga Mediaset para cubrir el hueco entre el desenlace de Supervivientes 2019 y el final de la temporada televisiva. Ahora, el grupo audiovisual de Fuencarral vuelve a recurrir a este formato de Bulldog TV para emitirlo durante las semanas que restan hasta la llegada de la Navidad.

Esta vez, Mediaset ha decidido poner a su trío de presentadores 'de gala', con Jorge Javier Vázquez a la cabeza, y con Sandra Barneda y Lara Álvarez sustituyendo a Sonsoles Ónega y Nuria Marín, titulares de la primera edición. El presentador se encargará de conducir las galas de los jueves y los domingos, y la catalana moderará los debates de los martes, que arrancarán en MiTelePlus, saltarán a las 22.00 a Telecinco y, más tarde, a Cuatro. Lara acompañará a ambos en las conexiones en directo desde la casa.

Además, los responsables del programa han mejorado la mecánica del concurso (con nuevos juegos y dinámicas) en el que participarán 14 concursantes famosos dispuestos a dar lo mejor de sí mismos en una intensa convivencia y exhibir, por parejas su habilidad, destreza y resistencia en una serie de divertidos retos para lograr un premio en metálico.

Isa Pantoja y Asraf Beno; Sonia Monroy y su marido, Juan Diego López; Tom Brusse y Sandra Pica; Mahi Masegosa y su pareja, Rafa Moya; Mari Cielo Pajares, Antonio Pavón, Albert Álvarez, Cristini Couto, Samira Salomé Jalil y Rebeca son los 14 protagonistas que protagonizarán, divididos en Residentes y Acampados, las nuevas entregas del programa. El reality se desarrollará en el mismo complejo hotelero de la primera edición, donde se ha instalado un gran pabellón de pruebas en el que desarrollar los juegos con normalidad ante las posibles inclemencias climáticas de esta época del año.

"Tenemos un casting con personajes que son puros diamantes: A mí este mundo delirante es lo que más me apasiona y estoy deseando que empiece. No hay nada que me guste más que un reality delirante. Los concursantes ya están aislados en la convivencia previa al arranque de la edición", empezó señalando Jorge Javier Vázquez en un encuentro ante la prensa al que asistió ECOTEUVE.ES.

El presentador ha avanzado que, durante la primera gala, desvelarán a Isa Pantoja el contenido de la entrevista bomba en la que Kiko Rivera ha 'despellejado' a su madre, Isabel Pantoja: "Es nuestro deber contarle lo que pasa en Cantora, que madre e hijo no se soportan. Yo creo que va a estar encantada. Va a decir: 'Yo ya lo decía'. Era una visionaria", ha afirmado entre risas el catalán.

"Sonia Monroy y Mari Cielo Pajares son los cerebros de la edición"

Jorge Javier Vázquez ha defendido que, hoy en día, se apueste únicamente por realities con famosos: "Como espectador, me gusta ver perfiles de gente que ya conozco, creo que la gente tiene poca paciencia para encariñarse con gente que no conoce y que necesita varias semanas para conocer. En este tipo de convivencia, lo bueno que tienen los conocidos es que todo va mucho más rápido", reflexionó antes de confesar que los programas con anónimos "me cuestan".

Finalmente, el presentador ha valorado la presencia en el casting de personajes con larga trayectoria en este tipo de formatos: "Las personas tipo Leticia Sabater y Yola Berrocal, o este año Mari Cielo Pajares y Sonia Monroy, aportan disciplina a la hora de hacer un reality. Los nuevos actúan a base de impulsos pero las otras son como los cerebros de la edición. Entonces, dejar la edición en manos de cerebros como los de Yola o Leticia... pues puede salir algo muy impactante", valoró Jorge Javier, sin poder contener la risa.

Por su parte, Sandra Barneda ha confesado que tenía ya "muchas ganas" de volver a coincidir con sus compañeros y ha agradecido la oportunidad de volver a mostrarse más relajada y transparente ante las cámaras tras el "enorme trabajo de contención" que tuvo que realizar en La isla de las tentaciones. "Lo mejor en estos tiempos es el puro entretenimiento, el pasarlo bien y el reírnos desde el juego", declaró la periodista en una reflexión con la que coincidió Lara Álvarez. "Esto os va a ayudar a destensionarnos de este momento tan extraño que estamos viviendo", afirmó la asturiana.