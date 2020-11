La surrealista relación entre Luis de Lama ('Pasapalabra') y el actor Andrés Pajares: el significado de su camiseta Ecoteuve.es 4/11/2020 - 15:08 0 Comentarios

El concursante homenajea otra vez al intérprete por su película 'Yo hice Roque III'

Pasapalabra sigue lanzado en audiencias gracias al duelo que Pablo Díaz y Luis de Lama tienen enganchados a todos los espectadores cada tarde en Antena 3. Este miércoles, el Guardia Civil sorprendió a Roberto Leal con una camiseta en la que se podía leer 'Pilón'. ¿Qué significaba?

"Es un homenaje al gran Andrés Pajares que nos sigue y nos ve todas las tardes", explicó Luis recordando que hace un mes, hizo un homenaje a la película Yo hice Roque III, protagonizada por el carismático actor. En aquella ocasión Luis llevó una camiseta con el póster oficial de la cinta que parodia a la saga Rocky.

Lea también: Edu Aguirre debuta en 'Pasapalabra' y Roberto Leal intenta 'fichar' a Josep Pedrerol: "Quiere que vayas ya"

¿Qué significado tiene la camiseta que lució Luis de Lama en 'Pasapalabra'?

"Esta es la camiseta que llevaban ellos cuando visitaban unos pisos [Pajares y Fernando Esteso interpretaban a unos vendedores] y preguntando por el suavizante Pilon", continuó contando el madrileño a Roberto Leal. "Me curre yo el logo. Esto está hecho con Word", dijo señalándose.

La cosa no acaba aquí porque según desveló Luis, el propio Andrés Pajares se puso en contacto con él a través de Instagram tras el guiño que le hizo en octubre: "Me mandó un mensaje de voz y yo no cabía en mi, estaba alucinando. Soy superfán".

"Que una persona como Andrés Pajares se ponga en contacto conmigo para decirme que lo estamos haciendo muy bien y que gracias por sacar su camiseta imagínate... Yo iba por el salón de casa corriendo con el móvil. Iba loco", terminó de contar Luis para enfrentarse a continuación a un nuevo Rosco.

Lea también: La "cura de humildad" que recibió Luis de Lama en 'Pasapalabra': "Me estaba malacostumbrando"