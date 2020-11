La reacción de Ana Rosa Quintana a la entrevista de Kiko Rivera en la que 'despelleja' a su madre Isabel Pantoja Ecoteuve.es 4/11/2020 - 14:28 0 Comentarios

La presentadora la califica como "una auténtica bomba nuclear en Cantora"

La entrevista que ha concedido Kiko Rivera a Mila Ximénez para la revista Lecturas ha tenido tanta repercusión que ha llegado a ensombrecer a las Elecciones presidenciales de EE.UU. en Telecinco. En ella, el DJ ataca a su madre como nunca antes lo había hecho.

"Te has vendido como la mejor madre del mundo y perdóname, pero no lo eres" y "como abuela para sus hijas no existe", son algunas de las declaraciones que ha hecho Kiko, que mantiene un tono durísimo a raíz de la polémica sobre la herencia de su padre.

Como era previsible, la entrevista ha sido analizada en El programa de Ana Rosa y, aunque la presentadora apenas ha tenido tiempo para leérsela por la actualidad política, sí que ha dado sus impresiones.

Ana Rosa se 'moja': "No voy con nadie pero no le quito credibilidad a Kiko"

"Me ha dado tiempo a leerme los subtítulos y los ladillos y todavía estoy impactada, no sé qué más vais a contar de esa entrevista que es una auténtica bomba nuclear que cae sobre Cantora", ha dicho a Joaquín Prat que añadía: "Vamos a necesitar, por lo menos, una semana para comentarla".

Ana Rosa apenas ha podido parpadear mientras su compañero iba destacando lo más jugoso de la entrevista de Kiko. "Te has vendido como la viuda de España", seguía leyendo Prat. "Esto no tiene vuelta atrás. No es que se hayan roto todos los puentes, es que se ha pulverizado", ha rematando la presentadora.

Más tarde, Ana Rosa se mojaba en el conflicto después de que Jorge Javier Vázquez se lo pidiera: "Acostumbro a no meterme en asuntos de familia Me cuesta mucho entender que un hijo diga cosas tan brutales, pero por otra parte hay que escuchar Yo no voy con nadie pero no le quito credibilidad a Kiko".

