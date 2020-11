Un soltero sorprende en 'First Dates' con su confesión: "Mi pareja ideal sería Santiago Abascal" Ecoteuve.es 4/11/2020 - 13:55 0 Comentarios

Pedro Fernando confiesa que se enamoró de él por una foto en el río del líder de Vox

First Dates recibió este martes a Pedro Fernando, un madrileño de 49 años que tiene muy claro lo que busca: "Me gustan los hombres que sean hombres y que se vistan por los pies. Y que cuando te dicen sí es sí, y cuando te dicen no es que no.

Pedro contó a Carlos Sobera que pese a que es interiorista, está trabajando como camarero en un restaurante donde todo el mundo va con prisas: "A mí me gusta tomarme la vida con más tranquilidad, me gusta disfrutar de un buen paseo, de una buena compañía e, incluso, por qué no, de un buen polvo".

Un soltero de 'First Dates': "Mi pareja ideal es Santiago Abascal"

El soltero impresionó al contar su última ruptura amorosa: "Se llevó hasta la freidora con el aceite sucio. Y también el papel higiénico, las sábanas, los cubiertos y hasta las colonias y los regalos que me hizo".

También dejó en shock a Sobera al decir que no aguanta la mentira: "Para 15 centímetros no hay que aguantar a ningún cerdo". Por último, antes de tener la cita, Pedro reveló que su "pareja ideal" sería Santiago Abascal porque "desde que le vi tomando agua en un río, agachado de rodilla, dije 'este hombre es mío".

