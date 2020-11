Edu Aguirre debuta en 'Pasapalabra' y Roberto Leal intenta 'fichar' a Josep Pedrerol: "Quiere que vayas ya" Ecoteuve.es 4/11/2020 - 13:18 0 Comentarios

El colaborador de 'El chiringuito' pasa apuros en 'La pista musical: "Canto lamentable"

La nueva etapa de Pasapalabra en Antena 3 está permitiendo ver a rostros famosos nunca vistos antes. Es el caso de Edu Aguirre, uno de los periodistas estrella de El chiringuito de jugones. El colaborador de Josep Pedrerol formó parte del equipo azul, el de Luis de Lama.

"Yo soy claro, canto lamentable. Pero le pongo pasión a todo", avisó de primeras Edu. Y no se equivocó porque luego, en La pista musical, dejó patente que la música no es lo suyo. Como ejemplo, su dudoso Guantanamera ante Jorge González.

Edu Aguirre, a Pedrerol: "Roberto Leal quiere que vayas ya a 'Pasapalabra"

Ya por la noche en El chiringuito, Aguirre contó cómo fue su experiencia en Pasapalabra. "Me lo he pasado muy bien, pero voy mejorando", se justificó que reveló que Roberto Leal pide que Josep Pedrerol acuda como invitado: "Quiere que vayas ya".

La tertulia rescató los mejores momentos de su compañero en el concurso de Antena 3 haciendo reír a todos en el plató. "Roberto Leal es muy grande", dijo Pedrerol. Por su parte, Edu Aguirre repetirá este miércoles y este jueves.

El concurso sigue estando de dulce en Antena 3 gracias al espectacular duelo entre Pablo Díaz y Luis de Lama. Pasapalabra volvió a hacerse con el minuto de oro con 3.538.000 espectadores y un gran 21,8%, que coincidió con el final del Rosco (21.04).