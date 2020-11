Celia Villalobos revienta en 'MasterChef': "Soy falsa, embustera y ladrona. Soy de todo porque soy política" Ecoteuve.es 4/11/2020 - 11:25 1 Comentario

La exdiputada del PP estalla de forma irónica al escuchar la crítica de Ainhoa Arteta

Celia Villalobos volvió a ser protagonista en la entrega que La 1 emitió este martes de MasterChef Celebrity. El talent culinario arrancó poniendo a prueba la sinceridad de los concursantes al tener que opinar de sus compañeros.

Pero la que fuera diputada del Partido Popular no encajó muy bien la crítica que hizo Ainhoa Arteta sobre ella. La soprano aseguró que Celia le recordaba a su madre, pero que "su forma de dirigirse a la gente no me termina de encajar".

Celia Villalobos: "Soy falsa, embustera y ladrona"

Al escucharlo, Villalobos estalló muy cabreada. "Soy falsa, soy embustera, soy ladrona... Soy de todo porque soy política", dijo en tono irónico la aspirante quejándose, otra vez más, de que la gente tiene de ella una imagen que no se ajusta a la realidad.

Arteta intentó calmarla apostillando lo siguiente: "Para nada, primero he empezado diciendo que me recuerda a mi madre y estoy en desacuerdo con lo de política, porque habrá algunos que roban pero también habrá muy honestos".

"Y te lo he dicho muchas veces, eres de las políticas que más me han gustado", añadió la artista. Luego, Villalobos se resignó ante las cámaras: "Que alguien piense que porque soy política no valgo y que porque ella es cantante de ópera sí, ¿por qué me tienen que meter con siete [otros políticos] que son unos sinvergüenzas?".

